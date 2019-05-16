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  3. Bülent Korkmaz: Hem iyi oyun, hem de herkesi memnun edecek skor almak istiyoruz

Bülent Korkmaz: Hem iyi oyun, hem de herkesi memnun edecek skor almak istiyoruz

Bülent Korkmaz: Hem iyi oyun, hem de herkesi memnun edecek skor almak istiyoruz

Antalyaspor teknik direktörü Bülent Korkmaz, Süper Lig'in 33. haftasında oynayacakları Yeni Malatyaspor karşılaşması öncesinde basına açıklamalarda bulundu.

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında sahalarında karşılaşacakları Evkur Yeni Malatyaspor karşısında iyi oynayarak herkesi memnun edecek skor almak istediklerini bildirdi.

Korkmaz, yaptığı açıklamada, sezonun ikinci yarısında hep final maçı oynadıklarına değinerek, takımın sezon başında yaşanan kaos ve sorunlara rağmen final maçlarını iyi oynayarak geldiğini ifade etti.

Son üç maçı çıkardıklarında, o zamana kadar başarıyla götürdüklerini aktaran Korkmaz, şunları kaydetti:

"Takımımız herkesin takdirini aldı. Burada oyuncuların çok büyük emekleri, çok büyük fedakarlıkları ve çok büyük özverisi var. Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçını çok iyi oynadık. Buna rağmen kazanamadık. Göztepe maçının ilk yarısını iyi oynadık, ama maalesef ikinci yarısında hakemin davranış olarak bize uyguladığı psikoloji, kararları ve oyun içindeki görüntüsü oyuncularımızı epeyce etkiledi. O etkilenme, o psikoloji bizi epeyce yıprattı ve bu Bursaspor maçına da yansıdı. Tabii ki Bursaspor maçında da iyi oynamadık."

Ligde bu hafta oynayacakları Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasına değinen Korkmaz, bu karşılaşmanın aynı zamanda bu sezon sahalarında yapacakları son karşılaşma olacağını hatırlatarak, "Hem iyi oyun, hem de herkesi memnun edecek skor almak istiyoruz. İnşallah hafta sonu bunu başaracağız." değerlendirmesinde bulundu.

(AA)

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