Bülent Korkmaz: Farklı skorun mutluluğunu yaşıyoruz

Korkmaz, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında konuk ettikleri Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-0 yendikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuncularını sergiledikleri oyundan dolayı kutladı.

Geçen haftaki Bursaspor maçından çok farklı bir futbol ortaya koyduklarını aktaran Korkmaz, "Bu hafta iyi oyun, güzel skor. Genç oyuncularımıza da şans vermemiz çok önemliydi. Bütün oyuncularımı kutluyorum." diye konuştu.

Çalışkan: "Bursaspor maçı, hedefi belirlemede önemli olacak"

Evkur Yeni Malatyaspor Antrenörü Hakan Çalışkan, Antalyaspor maçının ligde ilk 5 hedefleri açısından önemli olduğunu vurguladı.

UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hakkını elde etme yolunda puan avantajını kullanamadıklarına işaret eden Çalışkan, "Sonuçta haftaya sahamızda Bursaspor maçımız var. Bu maç, hedefi belirlemede önemli olacak. Bifouma'nın atılması, maçın hikayesinin çok önüne geçti. Sarı karttan sonra itirazını sürdürmesiyle takımı inanılmaz derecede yalnız bıraktı. Söylenecek bir şey yok. Antalyaspor haklı bir galibiyet aldı. Kendilerini tebrik ediyoruz." ifadelerini kullandı.