Bülent Korkmaz: En iyi teknik direktör Fatih Terim

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında ağırlayacakları Galatasaray'ın, Şampiyonlar Ligi maçından üç gün sonra kendileriyle oynayacak olmasını avantaj görmediklerini söyledi.

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyen Bülent Korkmaz, MKE Ankaragücü deplasmanında alınan 3 puanın önemine değinirken, Galatasaray'la da zorlu bir müsabaka yapacaklarını aktardı.

Galatasaray karşısında saha avantajını kullanmaya çalışacaklarını dile getiren Korkmaz, bu maç öncesinde sarı-kırmızılı ekibin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Porto ile karşılaşacağının aktarılması üzerine, "Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçından üç gün sonra bizimle oynamasının, bir avantaj olduğunu düşünmüyorum. Galatasaray'a karşı sahada odaklanarak iyi mücadele etmemiz gerekiyor." dedi.

Yakın zamanda Galatasaray ve Akhisarspor'un, Avrupa kupası maçlarından hemen sonra karşılaştığını hatırlatan Korkmaz, müsabakasını perşembe günü oynayan Akhisarspor'un, salı günü maç yapmış Galatasaray'a göre daha dezavantajlı görünmesine karşın, kazanan taraf olduğunu vurguladı.

- "En iyi teknik direktör Fatih Terim"

Korkmaz, daha önce kaptanlık görevini üstlendiği ve önemli başarılara imza attığı Galatasaray'da teknik direktörlüğünü yapan Fatih Terim'e karşı mücadele edecek olmanın nasıl bir duygu olduğu yönündeki soruya, "Fatih Terim, Süper Lig'in en başarılı teknik direktörü. Kariyerine baktığınızda, şampiyonluklarla dolu." yanıtını verdi.

Her teknik adama saygı duyduğu gibi Fatih Terim'e de saygı duyduğunu anlatan Korkmaz, birçok başarıyı beraber elde etmelerine karşın şimdi rakip olduklarını, profesyonelliğin de bunu gerektirdiğini anlattı.

- "İki takım için de zor maç"

Antalyaspor'un olumlu yönde ilerlediğini anlatan Bülent Korkmaz, şöyle konuştu:

"Bu sene Antalyaspor için zor bir süreç var. Bu süreci atlattığımız zaman, Antalyaspor'un önünün daha açık olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla bu haftaki Galatasaray maçında çok koşmamız ve çok mücadele etmemiz lazım. Hem savunmada hem de hücumda takım halinde oynamamız lazım. İki takım için de zor bir maç olacak. Ama biz mücadelemizi maçın bitimine kadar vereceğiz."

Charles, Mevlüt Erdinç, Vainquer ve Barrada'nın sakatlıklarının sürdüğüne değinen Korkmaz, bu oyuncuların milli takım arasından sonra antrenmanlara başlamasını beklediklerini dile getirdi.

- MKE Ankaragücü maçındaki hakem yönetimi

Bülent Korkmaz, MKE Ankaragücü yönetiminin kendi maçlarındaki hakem yönetimine ilişkin sert açıklamalarıyla ilgili olarak, Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemine bakılmasını gerektirecek bir gol veya kart pozisyonunun hiç oluşmadığını söyledi.

Hakemlerin sonucu etkileyecek bir hata yaptığını düşünmediğini, yapılsaydı da VAR sisteminin devreye gireceğini belirten Korkmaz, "Hak ettiğimiz bir galibiyetti. Sonuna kadar mücadele ettik. Maçın bitimine kadar oyun disiplinine sadık kaldık. İyi de oynadığımızı düşünüyorum." şeklinde konuştu.

- "Şu an doğru yoldayız"

Antalyaspor'un sezon başında küme düşmesi beklenen takımlar arasında gösterildiğini, kendisinin ise bu tür söylemlere hiç takılmadığını vurgulayan Korkmaz, oyuncularının fedakarca davrandığına dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Lig başlamadan önce, 'Sezonun ilk yarısındaki maçlarımızdan 8'ini içeride oynayacağız. Bu maçların 3'ünü şampiyon olmuş takımlara karşı, 5'ini rakiplerimizle oynayacağız.' demiştim. Bu süreci şu ana kadar iyi atlattık. Ama bu bizi hiçbir zaman gevşetmeyecek. İşimizi daha da ciddiye alacağız. Daha fazla çalışacağız, daha fazla özveri göstereceğiz. Futbolda geçmişe değil, geleceğe bakacaksın. Önüne bakacaksın. Dolayısıyla topladığımız puan önemli. Kamuoyunda kimsenin beklemediği bir puan. Ekip olarak ligin ilk yarısı için hedeflediğimiz bir puan var. Onu yakaladıktan sonra ikinci yarının bizim için daha iyi olacağını düşünüyorum. Şu anda doğru yoldayız."

(AA)