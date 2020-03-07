  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 07 Mart 2020 Cumartesi 18:02
  • |
  • 07 Mart 2020 Cumartesi 18:02

Bülent Korkmaz: Elimizdeki fırsatı kaçırdık

Bülent Korkmaz: Elimizdeki fırsatı kaçırdık

Paylaş

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda 1-1 berabere kaldıkları BtcTurk Yeni Malatyaspor maçında ellerindeki fırsatı kaçırdıklarını söyledi.

Korkmaz, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, 1-0 öne geçtikleri maçta sahadan bir puanla ayrıldıklarını belirterek, "Elimizdeki fırsatı kaçırdık diyebiliriz. 11'e 11 oynanırken de istediklerimizi yaptık, sonunda golü bulduk. İkinci yarı da pozisyonlara girdik ama maalesef gol oldu. Açık söylemek gerekirse fırsatları kaçırdık, elimizde önemli fırsat vardı, kaçırdık. Yenilmedik, deplasmanda berabere kaldık ama bizim kazanmamız lazımdı. Zor bir dönemden geçiyoruz, bu dönemi hep beraber atlatacağız." diye konuştu.

Bir basın mensubunun karşılaşmanın ikinci yarısındaki oyunun temposuyla ilgili sorusu üzerine Korkmaz, "İlk yarıda ve ikinci yarıda pozisyonlara girdiğimizi hatırlıyorum. Gol pozisyonu varsa demek ki bazı şeyleri doğru yapıyoruz. Daha önceki haftalarda açıkçası bu kadar pozisyona girmiyorduk. Kazanıp da devam etseydik belki bu yorumu da yapmayacaktınız. Futbol, skor oyunu. Skor alamadığınız zaman böyle yorumlar gayet normal." değerlendirmesini yaptı.

"Hocam puan kayıpları var, neye bağlıyorsunuz?" şeklindeki soruya Korkmaz, "Fırsatları kaçırıyoruz, tabii uzun süre kazanamamanın verdiği bir psikoloji de var. Skoru koruma, maçı kazanma psikolojisi o baskı, oyuncular bunu daha fazla hissediyor." yanıtını verdi.

Bir basın mensubunun "Sezon sonunda Konyaspor'u nerede görüyorsunuz?" sorusu üzerine ise Bülent Korkmaz, "Hedef bu sene ligde kalmak. Bu süreci atlattığımız zaman daha büyük hedefler olur. Her maç zor, fikstüre bakarak maç ayrımı yapmak bence doğru değil." ifadelerini kullandı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Liverpool şampiyonluk için geri sayıma geçti

title

Basketbolda Kadınlar Türkiye Kupası'nı Fenerbahçe Öznur Kablo kazandı

title

Yeni Malatyaspor 10 kişi kalıp 1-0 geri düştüğü maçta sahasında Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı

Süper Lig takım otobüsüne taşlı saldırı

SPOR GÜNDEMİ

Gaziantep FK - Trabzonspor | CANLI
Gaziantep FK - Trabzonspor | CANLI

Gaziantep FK - Trabzonspor | CANLI

Göztepe-Medipol Başakşehir | CANLI
Göztepe-Medipol Başakşehir | CANLI

Göztepe-Medipol Başakşehir | CANLI

Maç sonu ortalık karıştı! Başkan ve taraftarlar...
Maç sonu ortalık karıştı! Başkan ve taraftarlar...

Maç sonu ortalık karıştı! Başkan ve taraftarlar...

Fener sağ gösterip sol vurdu! Yeni hoca...
Fener sağ gösterip sol vurdu! Yeni hoca...

Fener sağ gösterip sol vurdu! Yeni hoca...

Sivasspor maçına 1 gün kala transfer gelişmesi
Sivasspor maçına 1 gün kala transfer gelişmesi

Sivasspor maçına 1 gün kala transfer gelişmesi

Çağlar Söyüncü'de sıcak gelişme
Çağlar Söyüncü'de sıcak gelişme

Çağlar Söyüncü'de sıcak gelişme

Mbaye Diagne geri dönüyor
Mbaye Diagne geri dönüyor

Mbaye Diagne geri dönüyor
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.