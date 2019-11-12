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  3. Bülent Korkmaz, Antalyaspor'dan istifa ettiğini açıkladı

Bülent Korkmaz, Antalyaspor'dan istifa ettiğini açıkladı

Bülent Korkmaz, Antalyaspor'dan istifa ettiğini açıkladı

Antalyaspor teknik direktörü Bülent Korkmaz, görevinden ayrıldığını açıkladı.

Instagram hesabından bir veda mesajı yayınlayan Bülent Korkmaz, "Başta Antalyaspor camiasına gelmemize vesile olan kıymetli insanlara ve sonrasında göreve geldiği ilk günden bugüne kadar tüm desteğiyle arkamızda duran başkanımız Sn.Ali Şafak Öztürk’e ve bütün yönetim kuruluna, taraftarımıza, futbolcularımıza ve tüm personel ekibimize sonsuz teşekkürlerimi ve saygılarımı sunarım. Bizden taraf bir hakkımız varsa helal olsun sizlerde hakkınızı helal edin... Her şey için çok teşekkürler." ifadelerini kullandı.


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