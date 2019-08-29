Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8447
  • 6,4658
  • 288.035
  • 97225.2
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Bülent Korkmaz: Aatif'ın Konyaspor maçında oynayıp oynamayacağı belirsiz

Bülent Korkmaz: Aatif'ın Konyaspor maçında oynayıp oynamayacağı belirsiz

Bülent Korkmaz: Aatif'ın Konyaspor maçında oynayıp oynamayacağı belirsiz

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, deplasmanda Konyaspor ile yapacakları karşılaşmaya ilişkin, "Futbol şansı yanımızda olursa istediklerimizi elde edebiliyoruz. Konyaspor'la güzel ve keyifli bir maç olacağına inanıyorum." dedi.

Korkmaz, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlediği toplantısında, geçen hafta Yukatel Denizlispor maçında oyun olarak iyi olduklarını ama hem bireysel hatalar hem de hücumdaki üretkenlik eksikliği nedeniye iki gol yiyerek kaybettiklerini belirtti.

İyi oyuncular transfer ettiklerini ve böylece takımın hücum hattının güçlendiğini aktaran Korkmaz, adaptasyon sürecini de en kısa sürede atlatmak istediklerini vurguladı.

Bu hafta deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacaklarını hatırlatan Korkmaz, "Konyaspor sistemli ve savunmada takım halinde oynuyor. Deplasmanda farklı, kendi sahasında farklı oynayan bir takım. Hazırlıklarımızı yaptık. Amilton'un sakatlığı bugün yarın netleşir. Zor bir maç olacak. Çok koşmamız ve çok mücadele etmemiz gerekiyor." diye konuştu.

"Futbol şansı yanımızda olursa istediklerimizi elde edebiliyoruz"

"Takım halinde oynadığımız zaman bizim için hiç sorun olmuyor. " diyen Korkmaz, şöyle devam etti:

"Futbol şansı yanımızda olursa, istediklerimizi elde edebiliyoruz. Konyaspor'la güzel ve keyifli bir maç olacağına inanıyorum. İnşallah Konyaspor deplasmanından kayıpsız döneriz. Aatif Chahechouhe'nun arka adalesinde bir sakatlık vardı. Aslında onun ilk 11'de başlamasını istiyorduk ama sakatlığından dolayı 10 gündür bizden ayrı kaldı. Şimdi iyiye gidiyor. İlk 11'de Aatif'i her zaman düşünüyorum, kafamda her zaman var ama bu maçta olup olmayacağını hafta sonu belirleyeceğiz."

Transferde kulüp bütçesine göre tercihler yaptıklarını anlatan Korkmaz, altyapıdan gelen oyuncularından da çok memnun olduğunu dile getirerek, "Hem biz hem de taraftarımız bunu çok istiyoruz, iki sene sonra Avrupa'ya gitmenin çok daha kolay olacağını düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Federasyonun belirlediği 28 kişilik kadro sınırlamasını saçma bulduğunu da anlatan Bülent Korkmaz, "Kulüplerin çok büyük borcu varsa, bunu 24'le veya 22'yle sınırlasınlar. Böyle sınırlandırmak doğru değil ve biz de 28 kişilik kadroyu oluşturmaya çalışıyoruz. O kadronun dışında oyuncu kaldığı zaman kulüp bütçesi zarar görüyor. Biz de oyuncu 28 kişilik kadronun dışında kalmasın istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

'Yabancı' dizisinde İlker Kaleli krizi! Terk etti...
Geçen aylarda boşanmışlardı... Özcan Deniz'den flaş hamle!
İrem Sak adeta patlama yaptı! Kimse bu kadarını beklemiyordu
İşte Gönül Yazar'ın sevgilisi
Çanta davasına mahkeme son noktayı koydu
<p>Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Mirası Geçici Listesi´ne 2012 y

´İkinci Efes´ Aizanoi´de Anıt Mezar Bulundu

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Farklı bir hikaye anlatan pasaport fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları