Bülent Bölükbaşı: Lig oynanmamalı, böyle tescil edilmeli

Çin’den tüm dünyaya yayılan ve ülkemizi de etkisi altına alan, günde binlerce insanın yaşamını yitirmesine sebebiyet veren korona virüs salgınından ötürü tehir edilen Süper Lig’in yeniden ne zaman başlayacağı merakla beklenirken Hes Kablo Kayserispor Sportif Direktörü Bülent Bölükbaşı, liglerin devam etmesinin büyük bir tehlike olacağını savundu. Covid19 salgını nedeniyle Adana’da evinde bulunan ve sosyal izolasyona dikkat ettiğini söyleyen Bülent Bölükbaşı, "Devletimiz, milletimiz can havliyle mücadele veriyor. Bizlerin de devletimizin, sağlık çalışanlarının yanında olmamız ve onların işlerini kolaylaştırmamız gerekiyor. Sosyal kurallara riayet ederek Covid 19 salgınından kendimizi korumalıyız. Hem kendimiz hem sevdiklerimiz için kurallara riayet etmeliyiz. Ölüm rakamları ortada. Henüz bir şey geçmiş değil. Böylesi bir ortamda bırakın futbol oynamayı çarşıya pazara çıkmak bile büyük tehlike" dedi.
Hes Kablo Kayserispor Sportif Direktörü Bülent Bölükbaşı, "Liglerin oynanmaması gerekir. Belçika’daki gibi bir çözüm üretilebilir. Türkiye’de vakalar devam ederken yeniden bir takvim belirlemek yanlış olabilir. Ligleri böyle tescil edip sadece önümüzdeki sezon Avrupa’ya gidecek takımlar belirlenebilir. Sağlık, herşeyden önemli olmalı" yorumunda bulundu.
Gelecek sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Beşiktaş'ta son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Gana basını, CSKA Sofya'da forma giyen sağ kanat Edwin Gyasi'nin Beşiktaş ile 2 yıllık ön sözleşme imzaladığını yazdı.
31 yaşındaki başarılı sağ bek sezon sonunda Boca Juniors'a gitmek istediğini açıkladı. Haziran ayında görüşmeler başlayacak.
Sezonun şampiyonluk adaylarından Trabzonspor, koronavirüs nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarını sıklaştırdı. Bordo-Mavililer, Galatasaray'ın da listesinde olan Serdar Gürler için Huesca ile görüştü. Trabzonspor yönetimi, teknik direktör Hüseyin Çimşir'in ‘mutlaka alalım' dediği 28 yaşındaki sağ kanat için İspanyol ekibiyle video konferans yöntemi ile pazarlık masasına oturdu. Serdar Gürler de bir kez daha Trabzonspor forması giymeye sıcak bakıyor.
Fenerbahçe'nin unutulmaz kaptanlarından Cem Pamiroğlu, Akşam'a konuştu.
Loris Karius ile yollarını ayıracak olan Beşiktaş'ta kaleci transferi için girişimler sıklaştırıldı. Siyah-Beyazlıların hedefinde ise Fabri ve Volkan Babacan var. İki futbolcuya da ‘bonservislerinizi alıp gelin' mesajı yollandı.
Trabzonspor'un bedavaya kadrosuna kattığı ancak sezonun devre arasında yine bedelsiz olarak Hearts'a transfer olan Donis Avdijaj, en büyük pişmanlığının Schalke'de tutunamamak olduğunu söyledi. Genç futbolcu, “Keşke imkanım olsa da oraya dönebilsem” dedi.
Gelecek sezonun kadro planlamasına şimdiden başlayan Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Bu sezon özellikle stoper bölgesinde büyük sıkıntılar çeken Sarı-Lacivertliler, öncelikle bu sorunu çözmek istiyor. Bu bağlamda hareket eden Fenerbahçe, Göztepe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Titi'yi gündemine aldı. Kanarya, tecrübeli savunmacıya 2 yıllık sözleşme teklif edecek.