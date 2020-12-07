Bülent Albayrak: Trabzonspor'a karşı alınan bir puan iyidir

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Demir Grup Sivasspor yardımcı antrenörü Bülent Albayrak, deplasmanda Trabzonspor'a karşı alınan 1 puanın iyi olduğunu söyledi.

Demir Grup Sivasspor'un antrenörü Bülent Albayrak, Trabzonspor'un ligin iyi takımlarından biri olduğunu belirterek, "Abdullah hocanın gelmesinden sonra özellikle savunma anlamında doğru işler yaptılar. Maçın zor geçeceğini biliyorduk. Yorgunluk, eksikler, sakatlarımız vardı. Villarreal maçında da iyi mücadele etmiştik. Maçtan önce de söyledim, bu maçta da yine iyi mücadele edeceğiz demiştik. Çok iyi oynadığımızı düşünüyorum, özellikle ikinci yarı yarıda." şeklinde konuştu.

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"Trabzonspor’un oyuna baskıyla başlayacağını biliyorduk." diyen Albayrak, şunları söyledi:

Kontrollü başladık. Pas yaparak oyuna girmeye çalıştık. İlk yarının son dakikasında yediğimiz gol pozisyonunda oyunun yönünü değiştirmek isterken araya giren oyuncu aldı kontratakla golü kalemizde gördük. Topu kaybetmesek biz sayısal olarak fazlaydık, golü bulma olasılığımız yüksekti. Golü bulacağımızı dedik, nihayetinde bulduk. Devre arası arkadaşlarla yaptığımız konuşmada iyi mücadele ettiğimizi, devam etmemiz gerektiğini ve golü bulacağımızı söyledik. Nihayetinde de bulduk. İkinci yarı Ekuban'ın kaleci üzerine vurduğu pozisyon dışında pozisyon vermedik. Deplasmanda Trabzonspor’a karşı alınan bir puan iyidir. Trabzonspor’a da başarılar dilerim.

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