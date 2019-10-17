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'Bu yöntem Türklere işlemez'

'Bu yöntem Türklere işlemez'

Alman Türkolog Christoberg Herzog kendi ülke medyasını eleştirdi: “Türk toplumunda milliyetçi duygular her zaman güçlü olmuştur. Türk kökenli Alman oyunculara karşı duyulan öfkeyi anlamıyorum. Oyuncuların asker selamının eleştirilmesi benim için çok şaşırtıcı bir şey.

AKŞAM

FRANSA ve Almanya’nın başını çektiği Avrupa basını Türkiye’yi ceza verilmesi için bastırıyor. Barış Pınarı harekatı başlayana kadar bir çok platformda asker selamı veren Türk oyuncuların, sevincini görmeyenler nedense harekattan sonra bunu ırkçı bir davranış gibi sunmaya çalışıyor. Türk oyuncularının asker selamını ırkçı davranışlarla eş tutma çabası da ayrı bir skandal. Oysa geçmişte pek çok örnek davranış var ve bu yüzden hiç bir takım yargılanmadı. Dün Akşam Gazetesi’nde Macron’un, Mali’de yaralanmış Fransız askerini 2018 Dünya Kupası finalinden sonra soyunma odasına indirmesi ve el ele konuşma yapması, Griezmann’ın Macron’a asker selamı vermesi geniş şekilde yer aldı.

BÖLÜCÜLERE SES ÇIKARMIYORLAR

Milli oyuncuların sevincini ‘Provokasyon’ olarak görmeye çalışanlar geçmişe bir bakmalı. 2018 Dünya Kupası’nda F Grubu maçında Güney Kore ile Almanya, Kazan’da karşılaştı. Güney Koreli futbolcu Hong Chul da ülkesinin milli marşı çalınırken asker selamı vermişti. Cristiano Ronaldo, Marcelo ile birlikte benzer hareketi yaptı. Mario Mandzukic, Thierry Henry, Samuel Eto’o, Emmanuel Adebayor. Hatta UEFA, Türk takımlarının maçlarında bölücü terör örgütü yandaşlarının açtığı pankartlara bile ‘Asker selamı’ kadar duyarlı davranmamıştı.

TÜRKLER DEVLETLERİNE BAĞLIDIR

Alman Bamberg Üniversitesi’nde Türkoloji Profesörü Herzog Alman basınına şöyle konuştu: “Türk toplumunda milliyetçi duygular her zaman olağanüstü şekilde güçlü olmuştur. Türk kökenli Alman oyunculara karşı duyulan öfkeyi anlamıyorum. Oyuncuların asker selamının eleştirilmesi benim için çok şaşırtıcı. Ulusal kimlik korunmalı ve kollanmalıdır. Türkiye’de son parlamenter seçimlerde iktidarın oyları düşerken, Türkiye’ye yönelik politikalar yüzünden Almanya’da yüzde 60’lara çıkmıştır. Türkler geleneksel olarak devletlerine çok bağlıdır.”

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