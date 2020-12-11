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aksam.com.tr
  • 11 Aralık 2020 Cuma 08:00
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'Bu ülkeyi bölemezler'

'Bu ülkeyi bölemezler'

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AKŞAM

BEŞİKTAŞ, 10 Aralık 2016'da Dolmabahçe'de gerçekleşen terör saldırısını yıl dönümünde bir kez daha hainleri lanetledi ve şehitleri andı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Beşiktaş Kaymakamı Önder Bakan ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Şehitler Tepesi’nde 10 Aralık Şehitleri’ni anma törenine katıldı.

Törende konuşan Başka Çebi, şunları söyledi:

“Bu kötü olaydan hepimizin ders çıkarması, birlik ve beraberliğimizin ne kadar önem ifade ettiği görülmesi açısından bu anmaların çok önemli olduğunu söylemek istiyorum. Şehitlerimizin mekanları cennet olsun. Birlik ve beraberlikle yolumuza devam. Kimse bu ülkeyi bölemeyecek, yaptıkları yanına kar kalmayacak. Ailelerine sabır diliyorum."

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