'Bu ülkeyi bölemezler'

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Beşiktaş Kaymakamı Önder Bakan ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Şehitler Tepesi’nde 10 Aralık Şehitleri’ni anma törenine katıldı.
Törende konuşan Başka Çebi, şunları söyledi:
“Bu kötü olaydan hepimizin ders çıkarması, birlik ve beraberliğimizin ne kadar önem ifade ettiği görülmesi açısından bu anmaların çok önemli olduğunu söylemek istiyorum. Şehitlerimizin mekanları cennet olsun. Birlik ve beraberlikle yolumuza devam. Kimse bu ülkeyi bölemeyecek, yaptıkları yanına kar kalmayacak. Ailelerine sabır diliyorum."
Ülke puanı klasmanında 13. sıraya gerileyen ve Demir Grup Sivasspor'un da elenmesiyle Avrupa kupalarında bu sezonu noktalayan Türkiye, 2022-2023 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt takım gönderemeyecek.
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Celtic, UEFA Avrupa Ligi son maçında evinde karşılaştığı Lille'i 3-2 mağlup etti. Lille'de milli futbolcu Yusuf Yazıcı 90 dakikada sahada kalırken, 1 de asist yaptı.
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UEFA Avrupa Ligi grup aşamasının 6. ve son haftası, 6 gruptaki 12 mücadeleyle başladı.
Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Robin van Persie, Arsenal'de oynadığı dönemde teknik direktör Arsene Wenger'e, Giorgio Chiellini'nin transfer edilmesi için yalvardığını açıkladı.