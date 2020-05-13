Bu süreç bir kazanım

AKŞAM
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 24 TV’de canlı yayın konuğu oldu, şu önemli mesajları verdi: “Bu süreçte federasyonların kendi kurulları ve iç işleyişleri çok önemli. Türk sporu bu süreci tüm branşlarıyla enerji toplayarak ve daha güçlü bir şekilde atlatacaktır. Gelinen nokta ve bundan sonraki iddialarımız çok önemli. Sporcularımızın heyecanlarında hiç bir eksilme yok. Tüm branşlarda tarihin en başarılı sonuçlarını alacak şekilde çalışıyoruz. 2019 gurur ve mutluluk yılı olmuştu. Bu süreci en az kayıpla atlatmaya ve milletimizin sağlığının ilk sırada olduğu bilinciyle çalışmaya devam ediyoruz.
BU BERABERLİK PROJESİDİR
Sporun tüm branşlarında yönetim, yatırım ve üretim anlayışının yeniden gözden geçirilmesi kapsamında çalışmalarımız var. Sporda da yerli olma zihniyetine önem veriyoruz. Kurumsal bir çerçevede tüm durumları masaya yatırdık. Sporumuzu daha güçlü noktalara birlikte taşıyacağız. Bu bir beraberlik projesidir. Bütüncül bir şekilde ele alınmalı. Sporun birkaç branştan ibaret olmadığını somut bir şekilde ortaya koyuyoruz. Çok farklı yeteneklerimiz var.”
ngiliz basını Mesut Özil'in sözleşmesini Arsenal'de tamamlayacağını ve 2021 yılından sonra da Fenerbahçe'ye imza atacağını yazdı.
Beşiktaş'ın efsane kadrosunun istikrar abidesİ Kadir Akbulut, o dönemleri AKŞAM'a anlattı: “Başarı ve istikrarın devam etmesinde en büyük etken Başkan Süleyman Seba'ydı. Bizim çok kez arkamızda durdu. İyi günlerimizde, kötü günlerimizde bizim yanımızda oldu. Saha içinden geldiği için halden anlıyordu. Böyle olunca da başarılar geldi.”
Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, uzunca süredir peşinde olduğu Kwadwo Asamoah transferinde sona geldi. İtalyan ekibinden bonservisini alması beklenen başarılı sol bek, imza parasıyla birlikte yıllık 3 milyon Euro kazanacak.
Muslera Boca Juniors'dan gelen transfer tekliflerine böyle cevap verdi: “Daha önce bazı kulüplerden teklifler geldi ancak kontratım bulunan Galatasaray bunları her zaman reddetti. Boca harika bir kulüp ama benim Galatasaray'da çok fazla zaman geçirme olasılığım yüksek.”
Beşiktaş'ın kiralık yıldızı Boateng'in menajeri önemli açıklamalarda bulundu.
Suudi Arabistan hükümeti ve korsan yayıncılar arasında bağlantı olduğu iddia edildi. Newcastle United'ın Prens Selman'a satışı veto yiyebilir. Suudiler ve korsan yayıncılar arasında bağlantı olduğu belirtilen belgeler, lig yönetimine iletildi!
Mohamed Elneny'nin menajeri Alan Nazmy, oyuncunun geleceğiyle ilgili konuştu ve Siyah-Beyazlılar'ın kararını da açıkladı.