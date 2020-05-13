Bu süreç bir kazanım

24 TV'ye konuşan Bakan Kasapoğlu: “Bu süreçte federasyonlarımızla sürekli bir irtibat ve çalışma halindeyiz. Biz pandemi sürecini spor için bir kazanım süreci olarak değerlendiriyoruz.”

AKŞAM

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 24 TV’de canlı yayın konuğu oldu, şu önemli mesajları verdi: “Bu süreçte federasyonların kendi kurulları ve iç işleyişleri çok önemli. Türk sporu bu süreci tüm branşlarıyla enerji toplayarak ve daha güçlü bir şekilde atlatacaktır. Gelinen nokta ve bundan sonraki iddialarımız çok önemli. Sporcularımızın heyecanlarında hiç bir eksilme yok. Tüm branşlarda tarihin en başarılı sonuçlarını alacak şekilde çalışıyoruz. 2019 gurur ve mutluluk yılı olmuştu. Bu süreci en az kayıpla atlatmaya ve milletimizin sağlığının ilk sırada olduğu bilinciyle çalışmaya devam ediyoruz.

BU BERABERLİK PROJESİDİR

Sporun tüm branşlarında yönetim, yatırım ve üretim anlayışının yeniden gözden geçirilmesi kapsamında çalışmalarımız var. Sporda da yerli olma zihniyetine önem veriyoruz. Kurumsal bir çerçevede tüm durumları masaya yatırdık. Sporumuzu daha güçlü noktalara birlikte taşıyacağız. Bu bir beraberlik projesidir. Bütüncül bir şekilde ele alınmalı. Sporun birkaç branştan ibaret olmadığını somut bir şekilde ortaya koyuyoruz. Çok farklı yeteneklerimiz var.”