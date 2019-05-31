  • $5,9133
  • 6,6009
  • 245.602
  • 90.011
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
31 Mayıs 2019 Cuma 08:35 | Son Güncelleme: 31 Mayıs 2019 Cuma 08:38

Bu sezon Süper Lig'de en fazla maçı Cüneyt Çakır yönetti

Bu sezon Süper Lig'de en fazla maçı Cüneyt Çakır yönetti

Süper Lig’de 2018-2019 sezonunda en fazla maç yöneten hakem Cüneyt Çakır oldu . Ligde 25 karşılaşmada görev yapan Çakır’ı, 23 mücadelede düdük çalan Mete Kalkavan takip etti.

Spor Toto Süper Lig’de 2018-2019 sezonunda en fazla görev yapan hakem Cüneyt Çakır oldu. Galatasaray’ın şampiyonluğa ulaştığı sezonda oynanan 306 maçta 24 farklı hakem düdük çaldı. Hakemler, bu sezon bin 355 sarı, 79 kırmızı kar gösterirken, 121 kez penaltı noktasını işaret etti. Merkez Hakem Kurulu (MHK), en fazla FIFA kokartlı Cüneyt Çakır’a görev verdi. UEFA’nın da gözde hakemlerinden Çakır, 25 Süper Lig maçına atandı. Cüneyt Çakır’ı, 23 maçla Mete Kalkavan takip ederken, Fırat Aydınus 21, Ali Palabıyık, Bülent Yıldırım, Halis Özkahya ve Halil Umut Meler 20’şer karşılaşmaya çıktı. MHK tarafından Palabıyık 1, Aydınus ve Yıldırım 2’şer kez derbiye atandı.Süper Lig’de en az görev yapan hakemler ise 2’şer maç yöneten Bahattin Şimşek, Ali Şansalan ve Tugay Kaan Numanoğlu oldu.

(Star)

Diriliş Ertuğrul Final Yapıyor! Yeni Bölüm Fragmanı İzle

<p>Zorlu kış aylarını Denizli´nin Çal ilçesindeki ılıman bölgelerde geçiren Karakeçili Yörükleri, ha

Yörükler Yayla Yolunda

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

150 yıl sonra görülen 'kandamlası' bitkisine özel koruma

İstanbul'da bir daireye yılan girince olanlar oldu!

Copyright 2019
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.