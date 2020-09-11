'Bu sezon favori Fenerbahçe'

ENGİN VEREL
AKILLI TRANSFERLER YAPILDI
1-Yeni sezonun 21 takımla ve seyircisiz oynanmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
Yeni sezon öncelikle herkese hayırlı olsun. Sakatlıksız, hastalıksız, kazasız, belasız bir yarış diliyorum. 21 takımlı yeni sezon çok yoğun olacak. Taraftar futbolun tuzu-biberi. Ama futbol ekonomisinin güçlükle de olsa ayakta kalması için de maçların devam etmesi gerekiyor. İşaretler yeni sezonun da çok problemli geçeceğini gösteriyor
2-Transferleri ve takımların son durumlarını nasıl buluyorsunuz?
Transfer dönemi diğer sezonlara göre sönük geçiyor. Takımlar şov transferinden ziyade, ihtiyaçlara yönelik oyuncular alıyor. F.Bahçe’yi burada istisna olarak görebiliriz. Ben bu sezon transferlerin daha sağlıklı ve ekonomik tabloya uygun olduğunu söyleyebilirim. Bunun sonuçlarını ise sahada göreceğiz.
3-Şampiyonlukta favoriniz kim?
Şampiyonluk yarışını sadece sportif rekabet değil, birçok faktör etkileyecek. Saha dışı etkenleri iyi yönetenlerin, avantajlı olacağını düşünüyorum. Favorim geçen sezon olduğu gibi 4 büyükler yine son haftalara kadar yarışın içinde olacaktır. Bu kadroyla F.Bahçe.
MUSTAFA SAPMAZ
FENER’İN DNA’SINDA VAR!..
1-Yeni sezonun 21 takımla ve seyircisiz oynanmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
Seyircisiz oynamayı kısa sürede olsa deneyimlendik. Üç sahada kapalı gişe oynayan takımlar hem hasılat, hem de motivasyon olarak olumsuz etkilenecek. 21 takım olması ise yeni bir durum. Takımlar jant üzerinde gidecek, kadro kalitesi derinliği olanlar ayakta kalacak.
2-Transferleri ve takımların son durumlarını nasıl buluyorsunuz?
Eksik noktalarını tamamladılar. Ancak dört dörtlük bir kadro yok. Kariyerli oyuncular Anadolu kulüplerine geldi. Şöhretler müzesine döndürmezsek eğlenceli olacak. Çarpıcı olan kulüplerin son beş yılın en az bonservis harcaması yapmış olması (11,8m euro). “Boş mukaveleye imza attı”, “Para önemli değil, maç başına oynarım”, “Gitmek için kulübüne tazminat ödedi” bu dönemi yansıtan cümleler olarak anılacak.
3-Şampiyonlukta favoriniz kim?
F.Bahçe. Tarihlerinde ilk kez iki sezon üst üste ilk beş içinde yer alamadılar. Geri dönüş için uygun ortam DNA’larında var.
ALEN MARKARYAN
BEŞİKTAŞ SORUNLU BAŞLIYOR
1-Yeni sezonun 21 takımla ve seyircisiz oynanmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
Kabası bitmiş ama badanası bitmemiş bir yapının görsel ve eylemsel sıkıntılarını yaşamaktayız. Az da olsa koronanın etkisiyle çarpıklık söz konusu. Seyircisiz top oynamak yumurtasız menemen gibi. Gol kaçırdığında tribünden ahhh! sesi duymuyorsan bırak git maçı... O derece yani. Liglerin geç başlaması ve takım sayısının çok olması yoğun trafikte kalmış adamın çaresizliğini hatırlamakta. Nereden baksan sıkıntı...
2-Transferleri ve takımların son durumlarını nasıl buluyorsunuz?
Ligin ilk maçına 2 gün sonra çıkıyor olmasına rağmen sağbek ve santrafor sorununu çözemedi Beşiktaş... Kale tek başına 50 maç çıkartabilir mi? Hayır. Orada da çözülmesi gereken bir ip duruyor anlayacağınız... G.Saray geçen seneki kadrosunu bozmadı ve baya sessiz kaldı. Adem Büyük transferi hariç!.. Keza Trabzon da öyle... F.Bahçe ise tam tersi yeni bir kadro kurdu neredeyse... Her sezon gibi iddialılar!!! Son şampiyon güzel ve temiz işler yapmaya devam ediyor... Son 5 haftaya 10 takım küme düşme potasında giriyorsa diğer takımlarda ayakta kalma mücadelesi veriyor demektir... Yani bu sorunun cevabı da “sıkıntı”ya bağlanıyor.
3-Şampiyonlukta favoriniz kim?
İki sorunun cevabı “sıkıntı”yla bitiyorsa şampiyonda o sıkıntıyı en çabuk çözen takımdan çıkar... Hayırlı bir sezon dilerim.
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