'Bu sene VAR daha iyi olur'

AKŞAM
TECRÜBELİ hakem Mete Kalkavan yeni sezon öncesi şu mesajları verdi: Bu sezon daha başarılı bir VAR uygulaması olacağını düşünüyorum. (Geçen sezon ilk senemizdi. Yaşanan tecrübeden dolayı, hatalarımızdan dolayı bazı maçlarda gereksiz müdahalelerimiz olmuş olabilir. Bu sezon daha olgun, daha başarılı bir VAR uygulaması olacağını düşünüyorum. Değişen kurallar oyuna stratejik olarak fark getirecektir.
Fenerbahçe’de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler uzun süredir transferi için uğraş verdiği Aleksandar Kolarov transferinde sona geldi. Daha önce yıldız futbolcuyla prensip anlaşmasına varan Fenerbahçe, Roma ile de büyük ölçüde anlaştı. Kolarov’un birkaç gün içinde resmen açıklanması bekleniyor.
Galatasaray, Diagne’yi sattığı takdirde bir golcü daha almayı planlıyor.
Galatasaraylı taraftarlar, Sarı-Kırmızılıların gözden çıkardığı ancak ciddi bir teklif gelmediği için gönderemediği Mbaye Diagne’ye ateş püskürdü. Taraftarlar, golcü futbolcunun paylaşımının altına ‘Bu adam bizimle dalga mı geçiyor’ mesajları yağdırdı.
Sparta Prag’la deplasmanda 2-2 berabere kalan Trabzonspor oynadıkları futbolla taraftara umut verdi.
BEŞİKTAŞ’IN yeni transferi Pedro Rebocho, özelliklerini anlattı.
Abdullah Avcı, Beşiktaş taraftarından beklentisini açıkladı: “Saha dışındaki konularla ilgilenmeyeceğim. Beşiktaş taraftarı çok sağ duyuludur. Biz taraftardan zaman değil, destek istiyoruz. Beşiktaş her zaman şampiyonluğa oynar. Taraftar da o desteği bize verecektir.”
TECRÜBELİ hakem Mete Kalkavan, yeni sezon öncesi açıklamalarda bulundu.