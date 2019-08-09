'Bu sene VAR daha iyi olur'

TECRÜBELİ hakem Mete Kalkavan, yeni sezon öncesi açıklamalarda bulundu.

AKŞAM

TECRÜBELİ hakem Mete Kalkavan yeni sezon öncesi şu mesajları verdi: Bu sezon daha başarılı bir VAR uygulaması olacağını düşünüyorum. (Geçen sezon ilk senemizdi. Yaşanan tecrübeden dolayı, hatalarımızdan dolayı bazı maçlarda gereksiz müdahalelerimiz olmuş olabilir. Bu sezon daha olgun, daha başarılı bir VAR uygulaması olacağını düşünüyorum. Değişen kurallar oyuna stratejik olarak fark getirecektir.