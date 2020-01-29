Bu sabahki idmana çıkamayacağı iddia edilen Sergen Yalçın, Nevzat Demir Tesisleri'ne geldi

Abdullah Avcı'yla yollarını ayıran Beşiktaş, takımın başına Sergen Yalçın'ı getirdi ve 47 yaşındaki çalıştırıcı bugün siyah-beyazlılarla ilk idmanına çıkacak. Bugün 11.30'daki idman için saat 9 sularında Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne gelen Sergen Yalçın, çalışma öncesinde A Takımdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Emre Kocadağ ile bir araya geldi. Tesislerde futbolcularla da toplantı yapan Sergen Yalçın, 2006 yılında futbolcu olarak ayrıldığı Ümraniye'ye 14 yıl sonra teknik adam olarak geri dönmüş oldu.
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Galatasaray'da kendisine 'Kulüp bul' denilen Emre Mor, İngiltere ve Almanya'da yaptığı görüşmelerden sonuç alamadı. 22 yaşındaki oyuncu, Florya'ya döndü ve geçen hafta idmanda Falcao ile kavga etme noktasına geldi.
Harcama limiti sıkıntısı sebebiyle henüz resmen açıklanamayan Sergen Yalçın’ın, Beşiktaş’ın bu sabah yapacağı idmana çıkamayacağı iddia edilmişti ancak başarılı teknik adam Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne geldi ve 11:30’daki antrenmanda yerini alacak.
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Cumartesi günü oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe derbisini Ali Palabıyık’ın yönetmesi bekleniyor. Palabıyık ilk yarıda gösterdiği performansla 43 hakem arasında en yüksek not alan isim olmuştu...
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