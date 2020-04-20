Bu paraları ödeyemeyiz

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, “Fenerbahçe Başkanı beni en az 10 kez aradı. Kendisine teşekkür ediyorum. Virüs ekonomik olarak bizi de vurdu. Hiçbir kulüp bu maaşları ödeyemez” dedi.

AKŞAM

CNN Türk’e konuşan G.Saray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, çok önemli açıklamalarda bulundu. G.Saray İkinci Başkanı, “Ezeli rekabet ama her zaman ebedi dostluk. Bu hastalık döneminde çok şey öğrendim. Göksel Bey beni aradı, ‘Geçmiş olsun’ dedi. Ben de onu aradım. Çok ağır geçirdi o da hastalığı. Bu dönemde binlerce insan aradı beni. Bütün spor kulüpleri... Mustafa Cengiz Başkanım günde 10 kez aradı, sağ olsun. Yönetim kurulu arkadaşlarım...” dedi.

HEPSİNDEN ALLAH RAZI OLSUN

Abdurrahim Albayrak, “Bütün kulüp başkanları hastalık sürecimde beni aradılar sağ olsunlar... Ali Koç, en az 10 kez aradı. Ahmet Ağaoğlu aynı şekilde. Ahmet Nur Çebi defalarca aradı. Bütün kulüpler aradılar. Allah razı olsun. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Galatasaray taraftarlarına da teşekkür ediyorum. TFF Başkanımıza, eski TFF Başkanımıza... Yıldırım Demirören, defalarca arayıp bana moral verdi” açıklamasında bulundu.

AMATÖRLERİ KAPATMAMIZ LAZIM

Koronavirüs sebebiyle futbol ekonomisinin çöktüğünü belirten Abdurrahim Albayrak, “Hiçbir kulübün bu maaşları ödeme şansı yok. Bütün sponsor anlaşmaları iptal edildi. Oyunculara ve menajerlere para ödemek çok zor bir hale geldi. Ne bu sene ne gelecek yıl ödenebilir. İndirime mecburuz, hiçbir gelir yok. Kulüpler bitmiş. Ya ciddi şekilde indirim yapacağız ya da ‘Bu iş burada bitti’ diyeceğiz. Amatörleri bir süre kapatmamız lazım. Bunları yapamazsak kapıya kilit vururuz” diye konuştu.

AKLIMI KAÇIRACAKTIM

Albayrak, hastalık sürecini gözyaşları içinde anlattı: “Oğlum pozitif çıktı, telefonda ağladı. Çocuklarına bulaştırmaktan korkuyordu. Kızımın yanına gidemedim. Aklımı kaçıracaktım.”

Abdurrahİm Albayrak, “Bir telefon geldi kızımdan. Oğlum Hikmet hastaneye gidiyor. Testi pozitif çıkıyor. Oğlumu aradım nasıl ağlıyor. Gelinim ağlıyor. Çocuklarıyla oyunlar oynamış, onlara da bulaştırmaktan korkuyordu. Gece büyük kızım arıyor. ‘38,5 derece ateşle hastaneye gidiyorum’ diyor. Benim olduğum hastaneye geliyor. Oğlum başka hastanede yatıyor. Ben eşimle aynı hastanedeyim. Ben odada çırpınıyorum ve kızımın yanına gidemiyorum” ifadelerini kullandı.

SANİYELERİ SAYDIM!..

Abdurrahim Albayrak, “Kızım aşağıda yalnız, eşi yok yanında. Hiçbir anne-baba bunu yaşamasın. Neler yaşadım Allah’ım bilir. Anlatmaya dilim dönmüyor. Hiçbir baba bunu yaşamasın. O gece benim için çok zor geçti. Adeta saniyeleri sayıyorum, kızımdan haber alamıyorum... Çok kötüydü. Hayatını kaybeden bazı doktorlarla sohbetim de vardır. 4 Mart tarihinde Çapa’da görüşmüştük. Hastanedeyken doktor arkadaşlarımın ölüm haberini aldığımda çok kötü oldum” yorumunda bulundu.

KENDİMİ ASLA AFFETMEZDİM

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’e koronavirüsün kendisinden bulaştığı iddiaları üzerine konuşan Abdurrahim Albayrak, “Acaba benden mi Fatih Hoca’ya geçti diye kahroldum. Acaba duygusu çok kötü. Eğer böyle birine bir şey olsa çok kötü olurdum. Kendimi affetmezdim” dedi.

EN BÜYÜK TEŞEKKÜR BAŞKAN’A

Albayrak: “En büyük teşekkürü sayın Cumhurbaşkanımız’a etmek istiyorum. Bana, ‘Yahu Abdurrahim nasıl bulaştı bu hastalık sana?’ dedi. Emine Erdoğan yanındaydı. Bilal Erdoğan... Sağlık Bakanımız’a ne kadar teşekkür etsem azdır. Allah onu doğuran anadan razı olsun. Yanımdaki hemşireyi telefona alıp ilaçlarımdan iğnelere kadar her şeyle ilgilenen bir Bakanımız var. Süleyman Soylu aradı. Ona da teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız bir yardım kampanyası başlatmış. Kim için? Yine bizler için. İzler izlemez katkı yaptım. Bu katkıyı herkesin yapmasını dilerim.”

DOLANDIRILDIM

Albayrak: “Bahçelievler Belediye Başkanı, sevdiğim arkadaşımdır. Biri aradı Bahçelievler Belediye Başkanım sizinle görüşecek dedi, bağladı. ‘Yurtlarda öğrencilerimize yardım topluyoruz, şu kadar eksik kaldı’ dedi ben de ‘Hemen’ dedim. Asistanım dedi ki fatura bilgilerini göndereceğim telefonu kimse açmıyor. Aradım Belediye Başkanını ‘Parayı aldınız değil mi’ dedim, ‘Yok’ dedi, ‘Dolandırıldık herhalde’ dedim. Sonra İstanbul İl Emniyet Müdürümüzü aradık ilettik.”

8 KİLO VERDİM

Albayrak: “Hastanede 9. günümde bir telefon geldi bana. Gelinim aradı. Hastanenin bahçesine gelmişler. Moral çok önemli bu süreçte. Hastalık boyunca 8 kilo verdim. Çok acı günler yaşadım.”

ALBAYRAK’TAN İNCİLER

LİG TESCİL EDİLEMEZ

Abdurrahim Albayrak: “Ligimizin şu andaki haliyle tescil edilmesini kabul etmiyorum. Hak eden kazansın ama lig oynansın. Tescil kararı ne bize, ne de dünya futboluna katkı sağlar.”

YILMAZ ENDİŞESİ

Albayrak, “9 Mart’ta Mesut Yılmaz yemeğe davet etti. ‘Rahatsızım’ dedim ama ‘Gel sana bir şey olmaz, balık seni iyileştirir’ dedi. Mesut Yılmaz’ın zaten hastalığı var, bu virüs ona bulaşırsa çok kötü olurdu. Şimdi sağlığı iyi çok şükür” dedi.

KANIM FEDA OLSUN

Albayrak, “Plazma bağışı için uygun muyum bilmiyorum. Ama uygunsam vücuduma yetecek kadar kan kalsın. Gerisini insanlarımızın iyileşmesi için son damlasına kadar vermeye hazırım. Başka insanlar iyileşecekse feda olsun” dedi.

SARILMAK YOK

Virüsün nereden bulaştığına yönelik soruyu yanıtlayan Albayrak, “Havalimanı tarafl arında çok dolaştık, havaalanı personeliyle çay içtik. O gün 150 tane şoför bir aradaydı. Hepsini sarılıp öptüm. Bundan sonra kendimi nasıl frenleyeceğimi düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

KAPANMASI DOĞRU DEĞİL

Galatasaray eski Başkanı Faruk Süren, Abdurrahim Albayrak’ın ‘amatör şubeleri kapatmamız lazım’ sözlerine yanıt verdi. Ajansspor’a konuşan Süren, “Futbol harici branşların kapanması doğru değil. Biz öncü bir kulübüz” dedi.

OLDU BİTTİYE GETİRİLEMEZ

Divan Başkanı Eşref Hamamcıoğlu da Albayrak’ın açıklamalarına Twitter’dan sert tepki gösterdi. Hamamcıoğlu, “Hiç kimse amatör şubeleri oldu bittiye getirip kapatamaz. G.Saray spor kulübüdür” diye konuştu.