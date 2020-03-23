AKŞAM
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi dün gündüz saatlerinde A Spor’a bağlanıp, “Liglerin oynanması bir temennidir. Ama mümkün olmadığı takdirde nisan olur, mayıs olur, ligler iptal edilebilir veya olduğu gibi tescil edilebilir” dedi. Bu beyanat üzerine Başkan Çebi’ye sosyal medyada Galatasaray ve Beşiktaş taraftarlarından yoğun tepki geldi. Çebi bu kez Haber Global’de gündüzki beyanından farklı ifadeler kullandı. Ligin oynanmama ihtimali üzerine şu değerlendirmeyi yaptı: “Kimi play-off kimi başka bir şey söylemiş olabilir ama verilmiş bir karar yok. Şahsi fi krim bu ligler oynanmalı.
MADEM ‘KARDEŞİZ’ DİYORUZ
Çünkü oynandığı zaman ülkemde bu durum bitmiş sayılır. Ama bu durumda tescil edilip kimseye de haksızlık edilmemeli. Bence bu lig oynanmamış sayılmalı. Ligleri oynamak her şey demek değildir. Oraya topu salmamak lazım. Gerekiyorsa nokta koyarsınız. Avrupa’ya da son 5 yıllık, 10 yıllık başarıya bakar, takım gönderirsiniz. Bütün kulüpler gelirleri kardeş olarak paylaşabilir. Madem ‘Kardeşiz’ diyoruz. Kim oynuyorsa bütün gelirleri paylaşırız.”
FİŞİ ÇEKERSİNİZ
Çebi, futbolcu ödemeleriyle ilgili, “Bunu FIFA’nın açıklaması gerekir. Biz yaptık ettik demekle olmaz. FIFA’dan belirli kararların çıkacağını tahmin ediyorum. Gelirleriniz giderlerinize yetmiyorsa fi şi çekeceksiniz. Kalan kalır kalmayan kalmaz” ifadesini kullandı.
BU TATİL DEĞİL
Çebi, bazı oyuncuların karantina süresinde ülkesine gitmek istediğini de belirterek, “Onlara bunun bir tatil olmadığını söyledik. Kendilerini ve ailelerini tehlikeye atmamalarını söyledik, onlar da bunu anladı” dedi.
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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi gündüz A Spor'da, “Lig oynanmazsa iptal edilir veya olduğu gibi tescil edilir” dedi. Akşam Haber Global'e bağlanıp, “Bana göre oynanmazsa sezon oynanmamış sayılmalı” diye konuştu.
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