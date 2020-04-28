Bu gururun tarifi yok

AKŞAM
Leicester City’nin resmi sitesi Çağlar Söyüncü’yle röportaj yaptı. Röportaj, otantik bir Türk restoranında yapıldı. Söyleşide, Altınordu’dan Freiburg’a transfer olmasının öncesinde, isminin Galatasaray ve Beşiktaş ile de anıldığının hatırlatması yapıldı. Çağlar o dönemle ilgili, “Türkiye’de kalmak daha kolay olurdu elbette. 19-20 yaşında karar vermek kolay değildi. Türkiye 2. Ligi’nden Bundesliga’ya giden ilk oyuncu olacaktım. Bu benim için karşı konulması zor bir şeydi” dedi.
İZMİR BENİM İÇİN ÖZEL ŞEHİR
23 yaşındaki futbolcu, “İzmir benim için en güzel şehir. Menemen’de doğdum ve 10 yaşıma kadar orada yaşadım. Uzun süredir Menemen’e gitmedim. Ailem, İzmir’in başka bir bölgesinde oturuyor. Annem seyahat etmiyor ama babam bazı maçlarımı izlemeye İngiltere’ye geldi. Premier Lig’de üzerinizde çok büyük sorumluluk ve baskı oluyor. Hakkımda yapılan yorumları dinleyerek kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Özellikle de hocam ve takım arkadaşlarımın yorumlarını dinliyorum” diye konuştu.
2002 VE 2008’İ UNUTAMAM
Milli oyuncu, “Sürekli ilk 11 oyuncusu olmak için çok çalıştım. Şimdi oldum ama bu sefer daha çok çalışıyorum. Çünkü sürekli sahaya çıkıyorum. Türkiye Milli Takımı’nda oynuyor olmak inanılmaz bir şey, bunu tarif edemem. Yani bu duygu kelimelerle anlatması kolay olmayan bir duygu. 2002 Dünya Kupası ve 2008 Avrupa Şampiyonaları’nı hiç unutmam. O dönem oynayan futbolcular rol modelimdi. Onlar gibi olmak ve ülkeye mutluluk yaşatmak istiyorsun” yorumunu yaptı.
BARCELONA’YA UYGUN
Öte yandan Arda Turan, AsistAnaliz Instagram canlı yayınına katıldı. Tecrübeli futbolcu, “Barcelona’da başka Türkler de oynayabilir. Merih ayağıyla topu daha çok oyuna sokmayı becerirse, uygun bir isim. Çağlar da öyle. Çağlar, Mascherano’ya çok benziyor. Çabuk. Barcelona önde baskı yapan bir takım. Çağlar buna uygun” dedi.
Mert Hakan, resmi imzayı atmasa da, G.Saraylı olduğunu tavırlarıyla gösteriyor. Yıllar önce sosyal medyada kulübü takibe aldı, gelen tepkilere rağmen geri adım atmadı. Korona testleri pozitif çıkan Terim ve Albayrak'a geçmiş olsun dileklerini ileterek de vefasını ortaya koydu.
Trabzonspor yönetimi yola devam etmek istediği Sosa'ya 2 milyon eurodan 1+1 yıllık mukavele önerdi. Ancak Arjantinli'nin ülkesine dönmek niyetinde olduğu öğrenildi.
Beşiktaş'ın efsanesi Mehmet Ekşi AKŞAM'a konuştu, genç teknik adamı övdü: "Sergen müthiş bir antrenör. Pro lisansını zaten benden aldı. Bir kere çok sakin. Çalıştırmayı zaten herkes yapıyor. Önemli olan saha içindeki hamleler. Bu konuda müthiş zeki bir adam."
Sezon sonunda futbolculuk kariyerini sonlandıracak olan Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'de gelecek sezonun transfer çalışmalarına başladı. Geçtiğimiz günlerde Galatasaray'ın büyük oranda anlaştığı Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç ile görüşen tecrübeli futbolcu, bu iki oyuncuyu ikna edemedi. Emre Belözoğlu son olarak ise Alpaslan Öztürk ile temas kurdu.
Florin Andone ile yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Kırmızılılar, Rumen forvetin yerine Albian Ajeti'yi kadrosuna katmak istiyor. Cimbom, West Ham United'ta gözden düşen golcü futbolcuyu kiralamak için İngiliz ekibiyle masaya oturacak.
Galatasaray gelecek sezon kadrosunda düşünmediği Ryan Babel'e kulüp arıyor. Sarı-Kırmızılılar, 2.5 milyon Euro maaş alan tecrübeli futbolcuyu bonservissiz göndermeye razı.
Sheffield United, 22 yaşındaki file bekçisini takibe aldı. İngiliz basını, Altay Bayındır'ın Ada ekibinin radarına girdiğini iddia etti. Sheffield United'da görev alan ve şu anda Fenerbahçe yönetiminde bulunan Selahattin Baki'nin, transfere öncülük edebileceği de yazıldı.