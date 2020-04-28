Bu gururun tarifi yok

Leicester forması giyen Çağlar Söyüncü, milli takımda oynamanın ayrıcalik olduğunu söyledi: “Türkiye A Milli Takımı'nda oynuyor olmak inanılmaz bir şey, bunu tarif edemem. Yani bu duygu kelimelerle anlatması kolay olmayan bir duygu. 2002 ve 2008'i asla unutamam. Umarım ben de ülkeme büyük başarılar yaşatırım.”

AKŞAM

Leicester City’nin resmi sitesi Çağlar Söyüncü’yle röportaj yaptı. Röportaj, otantik bir Türk restoranında yapıldı. Söyleşide, Altınordu’dan Freiburg’a transfer olmasının öncesinde, isminin Galatasaray ve Beşiktaş ile de anıldığının hatırlatması yapıldı. Çağlar o dönemle ilgili, “Türkiye’de kalmak daha kolay olurdu elbette. 19-20 yaşında karar vermek kolay değildi. Türkiye 2. Ligi’nden Bundesliga’ya giden ilk oyuncu olacaktım. Bu benim için karşı konulması zor bir şeydi” dedi.

İZMİR BENİM İÇİN ÖZEL ŞEHİR

23 yaşındaki futbolcu, “İzmir benim için en güzel şehir. Menemen’de doğdum ve 10 yaşıma kadar orada yaşadım. Uzun süredir Menemen’e gitmedim. Ailem, İzmir’in başka bir bölgesinde oturuyor. Annem seyahat etmiyor ama babam bazı maçlarımı izlemeye İngiltere’ye geldi. Premier Lig’de üzerinizde çok büyük sorumluluk ve baskı oluyor. Hakkımda yapılan yorumları dinleyerek kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Özellikle de hocam ve takım arkadaşlarımın yorumlarını dinliyorum” diye konuştu.

2002 VE 2008’İ UNUTAMAM

Milli oyuncu, “Sürekli ilk 11 oyuncusu olmak için çok çalıştım. Şimdi oldum ama bu sefer daha çok çalışıyorum. Çünkü sürekli sahaya çıkıyorum. Türkiye Milli Takımı’nda oynuyor olmak inanılmaz bir şey, bunu tarif edemem. Yani bu duygu kelimelerle anlatması kolay olmayan bir duygu. 2002 Dünya Kupası ve 2008 Avrupa Şampiyonaları’nı hiç unutmam. O dönem oynayan futbolcular rol modelimdi. Onlar gibi olmak ve ülkeye mutluluk yaşatmak istiyorsun” yorumunu yaptı.

BARCELONA’YA UYGUN

Öte yandan Arda Turan, AsistAnaliz Instagram canlı yayınına katıldı. Tecrübeli futbolcu, “Barcelona’da başka Türkler de oynayabilir. Merih ayağıyla topu daha çok oyuna sokmayı becerirse, uygun bir isim. Çağlar da öyle. Çağlar, Mascherano’ya çok benziyor. Çabuk. Barcelona önde baskı yapan bir takım. Çağlar buna uygun” dedi.