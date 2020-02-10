'Bu düzen böyle gitmez'

‘VAR hakemi çifte standart uyguladı’ diyen Ali Koç’tan çarpıcı açıklamalar: “Bunları kabullenmemiz mümkün değildir. Biz kabullensek bile F.Bahçe sahipsiz değildir. Bu düzen, bu şekilde gidemez. Korkarım ki çok daha vahim olaylara sebebiyet verecek bu gidişat.”

AKŞAM

FENERBAHÇE Başkanı Ali Koç, 1-1 berabere biten Alanyaspor maçı sonrası beIN Sports’a çarpıcı açıklamalarda bulundu: “Fenerbahçe özelinde ve üzerinde bazı oyunlar oynandığını, bazı çelişkili kararlar verildiğini, bazı medya organlarında algı operasyonları yapıldığını söylemiştim. Çünkü ‘Görünen köy kılavuz istemez’ durumuyla karşı karşıyayız. Bir operasyon yapılacaksa bir takımın önü açılıp bir takımın önü kapatılacaksa bu tür işler ligin ikinci yarısında başlar. Beklediğimiz, korktuğumuz başımıza geldi. Jailson’un pozisyonu penaltı ise maçın sonunda yaşanan pozisyon da açık ve net penaltıdır.

VAR KONUSUNDA UYARILDIK

Birinde VAR’a gidip diğerinde gitmemek enteresan. Hakemin bu penaltıyı görüp direkt penaltı vermesi gerekirdi. Alanya’nın penaltısında yan hakem de orta hakem de vermedi, VAR’dan çağırdılar. Bizim pozisyonumuzda ise VAR’dan çağırmadılar. VAR hakemi bilerek çifte standart uygulamıştır. Maç öncesi bu VAR hakemi (Serkan Tokat) konusunda uyarılmıştık. Bir takımın önünün açılması, bir takımın önünün kapatılması için çabalar ve eforlar sarf ediliyor. 3 Temmuz’da haklı kupamızın nasıl alınmaya çalışıldığını tüm Türkiye gördü. Bu sefer de muhtemel şampiyonluğumuzun önü kesilmeye çalışılıyor.

DOLAPLARIN FARKINDALAR...

Bunları kabullenmemiz mümkün değildir. Biz kabullensek bile Fenerbahçe sahipsiz değildir. Fenerbahçe’nin milyonlarca taraftarı vardır. İnsanlar aptal değillerdir. Bugün yaşananlar sürpriz olmamakla beraber, ileride yaşanacakların da habercisi olmaktadır. Bu düzen, bu şekilde gidemez. Korkarım ki çok daha vahim olaylara sebebiyet verecek bu gidişat. Biz Fenerbahçe olarak, hakkımız olmayan hiçbir şeyi istemiyoruz. Fenerbahçe sahipsiz değildir. Biz olalım ya da olmayalım. Hiçbir yönetim bile olmasın. Bu kulübün milyonlarca taraftarı, bu kulübün sahibidir. Bizim taraftarlarımız dönen dolapların farkında.”