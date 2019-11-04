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'Bu defter kapanmaz'

'Bu defter kapanmaz'

TRABZONSPOR Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Göztepe mağlubiyeti sonrası hakem Fırat Aydınus’a ve MHK’ye tepki gösterdi.

AKŞAM

A Spor’a konuşan Ağaoğlu, “Köşemize çekilmiş, başımıza taş gelince tepki koyan bir kulüp değiliz. Futbolcularımızı, hakemlerin adaletine teslim ediyoruz. Ancak geçen seneden çok da farklı bir durum görmedik. Ayrıca bunu bir hata olarak da görmüyorum” dedi. Ağaoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Sörloth’un pozisyonunu ekrandan izledim. O an, penaltıyı kimin kullanacağını düşünmeye başladım. VAR neden var? Bu işe sebep olanların ne cevap vereceğini merakla bekliyoruz. Bu defter asla kapanmaz. Ölü taklidi yapılacaksa o ölüyü kefeniyle birlikte mezarından çıkarırız. 60 değil 60 bin gün ceza verseler de bu defter kapanmaz.”

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