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Bu akşam Paris'te 40 bin Türk olacak!

Bu akşam Paris'te 40 bin Türk olacak!

Paris Polisi, bu akşam Stade de France'ta oynanacak Fransa-Türkiye maçında 78 bin biletli seyirci olacağını ve 40 bin Türk taraftar beklediklerini açıkladı.

Fransız polisi, A Milli Futbol Takımımız'ın Paris'te Fransa ile oynayacağı maç öncesi alacakları önlemleri ve planlarını açıkladı.

Maçta 78.000 seyirci olacağını duyuran Fransız emniyeti, mücadeleye 40.000 dolayında Türk beklediklerini duyurdu. Stade de France çevresindeki önlemler 1.5 kat artırılarak, 400 polis yerine 600 polis görev alacak. Ayrıca, stadyum içerisindeki güvenlik görevlisi adedine ise 300 ekleme yapılarak 1100'den 1400'e çıkarılacak.

Paris emniyetinden yapılan açıklamada, "Paris ve Saint-Denis'te gün boyunca teyakkuz halinde olacağız. Maçtan önce ve sonra Saint-Denis ile Paris'te ekstra güvenlik önlemleri olacak. Kalabalık yerlerdeki memur sayımız artırılacak." denildi.

AVRUPA'DAN PARIS'E TÜRK AKINI

TFF tarafından getirilen 3800 taraftar, iki farklı yerde toplanacak ve Fransız emniyeti güvenliği sağlayacak. Yerel saat ile 17.30'da 3800 Türk taraftar, Stade de France'ta olacak.

Ancak, kendi imkanlarıyla Fransa dışında Almanya, Belçika ve İsviçre'den gelecek Türk taraftarlar için ekstra bir güvenlik önlemi olmayacak.

(Sporx)

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