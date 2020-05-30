BtcTurk Yeni Malatyaspor'dan sevindirici haber

Kulüpten yapılan açıklamada, "29 Mayıs Cuma günü pozitif vakalarımıza yönelik tekrar test, 30 Mayıs Cumartesi günü ise pozitif vakalar dahil tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve çalışanlarımıza Covid-19 testi yapılmıştır. Pozitif vakalarımızın 2 testi üst üste negatif olmak üzere tüm sonuçlar negatif çıkmıştır.
22 Mayıs'ta testi pozitif sonuçlanan bir futbolcumuzun ise tedavi süreci devam etmektedir.
Bu doğrultuda takımımız, gruplar halinde çalışmalarına tekrar başlayacaktır" ifadeleri yer aldı,
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