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  3. BtcTÜRK Yeni Malatyaspor haftayı üç puanla kapattı

BtcTÜRK Yeni Malatyaspor haftayı üç puanla kapattı

BtcTÜRK Yeni Malatyaspor haftayı üç puanla kapattı

Süper Lig'in 8. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile BtcTÜRK Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 2-0'lık skorla konuk Yeni Malatyaspor kazandı.

Maçın henüz 1. dakikasında Konyaspor kalecisi Serdar Kırıntılı büyük bir hata yaparak topu ceza sahası dışında eline aldı ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Bu hata ile Konyaspor karşısında duran top kazanan Yeni Malatyaspor, dakikalar 4'ü gösterirken Guilherme'nin frikik golüyle öne geçmeyi başardı ve skoru 1-0'a getirdi. Maçın ilk yarısı bu skor ile tamamlandı.

10 kişi rakibi karşısında ikinci yarıya hızlı bir başlangıç yapan Yeni Malatyaspor, dakikalar 54'ü gösterirken Robin Yalçın ile farkı 2'ye çıkarmayı başardı ve bu gol maçın skorunu belirledi.

Bu sonuçla beraber 3 puanı hanesine yazdırmayı başaran Yeni Malatyaspor, 13 puan ile 5. sıraya yerleşti. Konyaspor ise 12 puanda kalarak 8. sıraya düştü.

Konyaspor önümüzdeki hafta deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşırken, Yeni Malatyaspor evinde Kayserispor'u ağırlayacak.

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