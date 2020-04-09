Bruno Labbadia, Hertha Berlin'in yeni teknik direktörü oldu

Başkent kulübünden yapılan açıklamada, 54 yaşındaki Labbadia'nın pazartesi gününden itibaren idmanlara çıkacağı ve takımı kalan 9 lig maçına hazırlayacağı belirtildi.
Açıklamada, Labbadia'ya antrenörler Erdinç Sözer ve Olaf Janssen'in eşlik edeceği kaydedildi.
Hertha Berlin'in yöneticilerinden Michael Preetz, hem oyuncu hem teknik direktör olarak Bundesliga'yı iyi bilen Labbadia'nın daha önce görev yaptığı kulüplerde takıma istikrar getirebileceğini ve oyuncuları geliştirebileceğini gösterdiğini belirtti.
Labbadia, Bundesliga'da daha önce Bayer Leverkusen, Hamburg, Stuttgart ve Wolfsburg takımlarını çalıştırmıştı.
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