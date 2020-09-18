Bruno Fernandes, Manchester United'da yılın en iyi futbolcusu seçildi

Kulüpten yapılan açıklamada, Manchester ekibine şubat ayında katılan 26 yaşındaki Portekizli oyuncunun taraftarların oylarıyla yılın futbolcusu seçildiği duyuruldu.
Fernandes'in yanı sıra Fransız futbolcu Anthony Martial ikinci, İngiliz oyuncu Marcus Rashford üçüncü sırada yer aldı.
Manchester United'da 22 karşılaşmada görev alan Fernandes, 12 kez ağları sarstı.
Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da heyecan verici bir gelişme yaşandı. Yıldız golcü Andy Carroll, Trabzonsporlu bir taraftarın yorumunu beğendi.
Vedat Muriqi ve Mevlüt Erdinç'i gönderen Kanarya'da forvet takviyesi için çalışmalar hızlandı.
Galatasaray'da merkez orta saha transferi için çalışmalar sürüyor. Sarı kırmızılılar Etobo ile orta alana ilk takviyeyi yapmıştı. Galatasaray'ın yeni hedefi ise Manchester City forması giyen Fernandinho.
Forvet transferi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin Troy Deeney ile ilgilendiği öne sürüldü. 32 yaşındaki golcünün Sarı-Lacivertlilere sıcak baktığı belirtilirken Fenerbahçe, Watford'a henüz resmi bir teklif yapmadı.
Atletico Madrid ile olan bonservis problemini çözmek için Siyah-Beyazlı yönetimden 1 hafta süre isteyen Nikola Kalinic, başka talipleri de olmasına rağmen kesin kararını Beşiktaş'tan yana kullandı.
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Galatasaray, Beşiktaş ve Aytemiz Alanyaspor'un play-off turundaki olası rakipleri belli oldu.