Bruno Fernandes, Manchester United'da yılın en iyi futbolcusu seçildi

SPOR GÜNDEMİ

Trabzonspor'da Andy Carroll heyecanı Trabzonspor'da Andy Carroll heyecanı Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da heyecan verici bir gelişme yaşandı. Yıldız golcü Andy Carroll, Trabzonsporlu bir taraftarın yorumunu beğendi.

Fenerbahçe'nin yeni golcüleri derbiye yetişecek Fenerbahçe'nin yeni golcüleri derbiye yetişecek Vedat Muriqi ve Mevlüt Erdinç'i gönderen Kanarya'da forvet takviyesi için çalışmalar hızlandı.

Galatasaray'da ilk hedef Fernandinho Galatasaray'da ilk hedef Fernandinho Galatasaray'da merkez orta saha transferi için çalışmalar sürüyor. Sarı kırmızılılar Etobo ile orta alana ilk takviyeyi yapmıştı. Galatasaray'ın yeni hedefi ise Manchester City forması giyen Fernandinho.

Fenerbahçe'den sürpriz golcü hamlesi Fenerbahçe'den sürpriz golcü hamlesi Forvet transferi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin Troy Deeney ile ilgilendiği öne sürüldü. 32 yaşındaki golcünün Sarı-Lacivertlilere sıcak baktığı belirtilirken Fenerbahçe, Watford'a henüz resmi bir teklif yapmadı.

Kalinic: 'Beşiktaş için sabırsızlanıyorum' Kalinic: 'Beşiktaş için sabırsızlanıyorum' Atletico Madrid ile olan bonservis problemini çözmek için Siyah-Beyazlı yönetimden 1 hafta süre isteyen Nikola Kalinic, başka talipleri de olmasına rağmen kesin kararını Beşiktaş'tan yana kullandı.