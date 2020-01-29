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aksam.com.tr
  • 29 Ocak 2020 Çarşamba 21:28
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  • 29 Ocak 2020 Çarşamba 21:28

Bruno Fernandes, Manchester United'a transfer oldu

Bruno Fernandes, Manchester United'a transfer oldu

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Portekizli futbolcu Bruno Fernandes'in Sporting Lizbon'dan Manchester United'a transferi resmi olarak açıklandı.

Portekiz'in Sporting Lizbon ve İngiltere'nin Manchester United kulüpleri, yaptıkları açıklamalarda transferin detaylarını paylaştı.

Orta saha oyuncusu Fernandes'in transferinden dolayı Manchester United'ın Sporting Lizbon'a 55 milyon avro bonservis bedeli ödeyeceği, ayrıca başarıya göre 25 milyon avroluk ek ödemenin de olacağı belirtildi.

Söz konusu 25 milyon avronun 5 milyonu, futbolcunun oynadığı maç ve attığı gollere, diğer 5 milyonu İngiliz takımının Şampiyonlar Ligi'ndeki başarısına, kalan 15 milyonunun da Fernandes'in alacağı bireysel ödüllere göre dağıtılacağı kaydedildi.

Bruno Fernandes, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Medipol Başakşehir'le karşılaşacak Sporting Lizbon'un en önemli futbolcularından biriydi. Fernandes, Sporting Lizbon formasıyla bu sezon ligde ve Avrupa'da görev yaptığı maçlarda 13 gol kaydetti.

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