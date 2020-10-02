Bruma'nın Olympiakos'a transfer olduğu iddia edildi

Yunan medyasında çıkan haberlere göre Olympiakos, Bruma transferini tamamladı. Kırmızı-beyazlılar, Portekizli kanat oyuncusunun kiralık transferi için oyuncu ve kulübü PSV Eindhoven'la anlaşmaya vardı.
Olympiakos'un kanat bölgesi için Beşiktaş'tan N'Koudou, Fenerbahçe'den ise Rodrigues'le ilgilendiği iddia ediliyordu.
Bruma, 2017 yazında Galatasaray 'dan 15 milyon Euro karşılığında Leipzig'e, 2019 yazında ise Leipzig'den 12 milyon Euro karşılığında PSV'ye transfer olmuştu.
25 yaşındaki oyuncu son takımı PSV'de 35 maçta görev aldı ve 5 gol - 6 asist üretti.
(Haber Global)
Galatasaray'da gözden çıkarılan Jimmy Durmaz'ın yeni takımı belli oldu. Tecrübeli futbolcu, Süper Lig'e müthiş bir giriş yapan Fatih Karagümrük'e 1 yıllığına kiralandı.
Yunan basını, adı Galatasaray ve Beşiktaş'la da anılan Bruma'nın Olympiakos'a transfer olduğunu yazdı.
Galatasaray, Avrupa'nın çeşitli takımlarından teklifler alan Brezilyalı stoperi Marcao'ya yeni sözleşme teklif etme kararı aldı. Başarılı savunmacının menajeri Hugo Garcia da Sarı-Kırmızılıların Marcao ile sözleşme yenileyip maaşında iyileştirme yapmak istediğini açıkladı.
Bir süredir Beşiktaş'ın gündemindeki Hırvat golcü Nikola Kalinic için Medipol Başakşehir de devreye girdi.
Son olarak Deportivo'da forma giyen ve şu anda boşta olan 29 yaşındaki Emre Çolak, İspanya 2. Lig'de sezona iyi başlayamayan Cartagena ile anlaşmak üzere.
Beşiktaş, Portekizli golcü Dyego Sousa için Çin ekibi Shenzen ile temaslara başladı. 31 yaşındaki forvete 1 yıllığına 1,5 milyon euro maaş teklif edildi. Siyah-Beyazlıların scout ekibi ise Dyego Sousa için iddialı: En az 20 gol atar.