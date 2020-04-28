Bruma'da tek engel fiyat

AKŞAM
Galatasaray, yeni sezonun transfer çalışmalarına devam ederken İspanya’dan sürpriz bir iddia ortaya atıldı… Todofichajes ve es.besoccer, Sarı-Kırmızılılar’ın eski yıldızı Armindo Bruma’yı yeniden kadrosuna katmak istediğini öne sürdü. Çıkan haberlerde Cim Bom’un PSV ile görüşmelere başladığı vurgulandı. Ancak, koronavirüs nedeniyle yaşanan ekonomik sıkıntılardan dolayı bu transferin mali açıdan gerçekleşmesinin zor olduğuna da değinildi. ’Transferin önündeki tek engel maliyeti’ ifadeleri kullanıldı..
MEMNUN EDEMEDİ
Sezon başında Leipzig’den PSV’ye 15 milyon euroya transfer olan Bruma, Hollanda ekibinde 31 maça çıktı ve 5 gol atıp, 4 de asist yaptı. PSV, performansıyla teknik heyeti yeteri kadar memnun edemeyen Portekizli’ye yaptığı yatırımı çıkarmak istiyor ve bu nedenle oyuncuyu kiralamak değil satmak istiyor. Öte yandan Bruma’nın yakın bir arkadaşı tarafından 2017-2019 yılları arasında 3 milyon euro dolandırıldığı ortaya çıktı.
Mert Hakan, resmi imzayı atmasa da, G.Saraylı olduğunu tavırlarıyla gösteriyor. Yıllar önce sosyal medyada kulübü takibe aldı, gelen tepkilere rağmen geri adım atmadı. Korona testleri pozitif çıkan Terim ve Albayrak'a geçmiş olsun dileklerini ileterek de vefasını ortaya koydu.
Trabzonspor yönetimi yola devam etmek istediği Sosa'ya 2 milyon eurodan 1+1 yıllık mukavele önerdi. Ancak Arjantinli'nin ülkesine dönmek niyetinde olduğu öğrenildi.
Beşiktaş'ın efsanesi Mehmet Ekşi AKŞAM'a konuştu, genç teknik adamı övdü: "Sergen müthiş bir antrenör. Pro lisansını zaten benden aldı. Bir kere çok sakin. Çalıştırmayı zaten herkes yapıyor. Önemli olan saha içindeki hamleler. Bu konuda müthiş zeki bir adam."
Sezon sonunda futbolculuk kariyerini sonlandıracak olan Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'de gelecek sezonun transfer çalışmalarına başladı. Geçtiğimiz günlerde Galatasaray'ın büyük oranda anlaştığı Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç ile görüşen tecrübeli futbolcu, bu iki oyuncuyu ikna edemedi. Emre Belözoğlu son olarak ise Alpaslan Öztürk ile temas kurdu.
Florin Andone ile yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Kırmızılılar, Rumen forvetin yerine Albian Ajeti'yi kadrosuna katmak istiyor. Cimbom, West Ham United'ta gözden düşen golcü futbolcuyu kiralamak için İngiliz ekibiyle masaya oturacak.
Galatasaray gelecek sezon kadrosunda düşünmediği Ryan Babel'e kulüp arıyor. Sarı-Kırmızılılar, 2.5 milyon Euro maaş alan tecrübeli futbolcuyu bonservissiz göndermeye razı.
Sheffield United, 22 yaşındaki file bekçisini takibe aldı. İngiliz basını, Altay Bayındır'ın Ada ekibinin radarına girdiğini iddia etti. Sheffield United'da görev alan ve şu anda Fenerbahçe yönetiminde bulunan Selahattin Baki'nin, transfere öncülük edebileceği de yazıldı.