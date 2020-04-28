  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 28 Nisan 2020 Salı 08:00
  • |
  • 28 Nisan 2020 Salı 08:57

Bruma'da tek engel fiyat

Bruma'da tek engel fiyat

Paylaş

İspanya basını, Galatasaray'ın PSV'de forma giyen Bruma'yı yeniden kadrosuna katmak istediğini ancak Portekizli'nin maliyetinin yüksek olduğunu yazdı.

AKŞAM

Galatasaray, yeni sezonun transfer çalışmalarına devam ederken İspanya’dan sürpriz bir iddia ortaya atıldı… Todofichajes ve es.besoccer, Sarı-Kırmızılılar’ın eski yıldızı Armindo Bruma’yı yeniden kadrosuna katmak istediğini öne sürdü. Çıkan haberlerde Cim Bom’un PSV ile görüşmelere başladığı vurgulandı. Ancak, koronavirüs nedeniyle yaşanan ekonomik sıkıntılardan dolayı bu transferin mali açıdan gerçekleşmesinin zor olduğuna da değinildi. ’Transferin önündeki tek engel maliyeti’ ifadeleri kullanıldı..

MEMNUN EDEMEDİ

Sezon başında Leipzig’den PSV’ye 15 milyon euroya transfer olan Bruma, Hollanda ekibinde 31 maça çıktı ve 5 gol atıp, 4 de asist yaptı. PSV, performansıyla teknik heyeti yeteri kadar memnun edemeyen Portekizli’ye yaptığı yatırımı çıkarmak istiyor ve bu nedenle oyuncuyu kiralamak değil satmak istiyor. Öte yandan Bruma’nın yakın bir arkadaşı tarafından 2017-2019 yılları arasında 3 milyon euro dolandırıldığı ortaya çıktı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Isla beklemede

title

Altay Bayındır Ada yolcusu

title

Jose Sosa'ya 2 milyon euro

Galatasaray'ın futbolcusu Linnes'den evde su şişeleri ile antreman

SPOR GÜNDEMİ

Galatasaray transferde bombayı patlattı!
Galatasaray transferde bombayı patlattı!

Galatasaray transferde bombayı patlattı!

Mert Hakan, resmi imzayı atmasa da, G.Saraylı olduğunu tavırlarıyla gösteriyor. Yıllar önce sosyal medyada kulübü takibe aldı, gelen tepkilere rağmen geri adım atmadı. Korona testleri pozitif çıkan Terim ve Albayrak'a geçmiş olsun dileklerini ileterek de vefasını ortaya koydu.

Jose Sosa'ya 2 milyon euro
Jose Sosa'ya 2 milyon euro

Jose Sosa'ya 2 milyon euro

Trabzonspor yönetimi yola devam etmek istediği Sosa'ya 2 milyon eurodan 1+1 yıllık mukavele önerdi. Ancak Arjantinli'nin ülkesine dönmek niyetinde olduğu öğrenildi.

AKŞAM Özel Röportaj: Sergen müthiş zeki bir hoca
AKŞAM Özel Röportaj: Sergen müthiş zeki bir hoca

AKŞAM Özel Röportaj: Sergen müthiş zeki bir hoca

Beşiktaş'ın efsanesi Mehmet Ekşi AKŞAM'a konuştu, genç teknik adamı övdü: "Sergen müthiş bir antrenör. Pro lisansını zaten benden aldı. Bir kere çok sakin. Çalıştırmayı zaten herkes yapıyor. Önemli olan saha içindeki hamleler. Bu konuda müthiş zeki bir adam."

Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe'ye ilk transfer
Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe'ye ilk transfer

Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe'ye ilk transfer

Sezon sonunda futbolculuk kariyerini sonlandıracak olan Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'de gelecek sezonun transfer çalışmalarına başladı. Geçtiğimiz günlerde Galatasaray'ın büyük oranda anlaştığı Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç ile görüşen tecrübeli futbolcu, bu iki oyuncuyu ikna edemedi. Emre Belözoğlu son olarak ise Alpaslan Öztürk ile temas kurdu.

Geleceğin yıldızı Cimbom'a! Andone'nin yerine geliyor
Geleceğin yıldızı Cimbom'a! Andone'nin yerine geliyor

Geleceğin yıldızı Cimbom'a! Andone'nin yerine geliyor

Florin Andone ile yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Kırmızılılar, Rumen forvetin yerine Albian Ajeti'yi kadrosuna katmak istiyor. Cimbom, West Ham United'ta gözden düşen golcü futbolcuyu kiralamak için İngiliz ekibiyle masaya oturacak.

Yok mu bedavaya Ryan Babel isteyen?
Yok mu bedavaya Ryan Babel isteyen?

Yok mu bedavaya Ryan Babel isteyen?

Galatasaray gelecek sezon kadrosunda düşünmediği Ryan Babel'e kulüp arıyor. Sarı-Kırmızılılar, 2.5 milyon Euro maaş alan tecrübeli futbolcuyu bonservissiz göndermeye razı.

Altay Bayındır Ada yolcusu
Altay Bayındır Ada yolcusu

Altay Bayındır Ada yolcusu

Sheffield United, 22 yaşındaki file bekçisini takibe aldı. İngiliz basını, Altay Bayındır'ın Ada ekibinin radarına girdiğini iddia etti. Sheffield United'da görev alan ve şu anda Fenerbahçe yönetiminde bulunan Selahattin Baki'nin, transfere öncülük edebileceği de yazıldı.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.