Bruma'da tek engel fiyat

İspanya basını, Galatasaray'ın PSV'de forma giyen Bruma'yı yeniden kadrosuna katmak istediğini ancak Portekizli'nin maliyetinin yüksek olduğunu yazdı.

AKŞAM

Galatasaray, yeni sezonun transfer çalışmalarına devam ederken İspanya’dan sürpriz bir iddia ortaya atıldı… Todofichajes ve es.besoccer, Sarı-Kırmızılılar’ın eski yıldızı Armindo Bruma’yı yeniden kadrosuna katmak istediğini öne sürdü. Çıkan haberlerde Cim Bom’un PSV ile görüşmelere başladığı vurgulandı. Ancak, koronavirüs nedeniyle yaşanan ekonomik sıkıntılardan dolayı bu transferin mali açıdan gerçekleşmesinin zor olduğuna da değinildi. ’Transferin önündeki tek engel maliyeti’ ifadeleri kullanıldı..

MEMNUN EDEMEDİ

Sezon başında Leipzig’den PSV’ye 15 milyon euroya transfer olan Bruma, Hollanda ekibinde 31 maça çıktı ve 5 gol atıp, 4 de asist yaptı. PSV, performansıyla teknik heyeti yeteri kadar memnun edemeyen Portekizli’ye yaptığı yatırımı çıkarmak istiyor ve bu nedenle oyuncuyu kiralamak değil satmak istiyor. Öte yandan Bruma’nın yakın bir arkadaşı tarafından 2017-2019 yılları arasında 3 milyon euro dolandırıldığı ortaya çıktı.