Bruma için en iyi tercih Galatasaray

AKŞAM
Galatasaray’dan Leipzig’e oradan da PSV’ye transfer olan Bruma konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. “noticiasdegipuskoa” sitesinin haberine göre; Bruma için kendini göstermek adına en iyi seçenek Galatasaray olarak görülüyor. Genç kanat oyuncusunun bonservisiyle alınmasının zor olduğu ifade edildi. Ancak bu transferin kiralama formülüyle hayata geçirileceği vurgulandı. Futbolcunun menajeri Balde ise “ortadan” konuştu.
KLASİK CÜMLELER KURDU
Bruma’nın temsilcisi Catio Balde, “Galatasaray haberlerini ben de gördüm. Şu an için somut bir şey yok. Ben Bruma’nın PSV’de kalacağını tahmin ediyorum. Bruma’nın amacı PSV’de kupalar kazanmak” açıklamasında bulundu. Yani Balde, her menajerin bu tip iddialar karşısında söylediği cümleleri kullandı. Portekizli futbolcunun, Galatasaray’ı istediği biliniyor. Onyekuru yeniden kiralanamazsa, Bruma’nın dönüş yolu açılacak.
TFF, ligleri şartların oluşması durumunda 5 Haziran'da seyircisiz oynatmayı planlıyor. Hafta içerisinde de karşılaşmalar yapılacak.
Fenerbahçe'nin efsane kaptanı Alpaslan Eratlı da AKŞAM sohbetlerinde yerini aldı: “Bir Galatasaray derbisi için 3 gün önceden kamptaydık. Bana çok benzeyen kardeşim, gece geldi, arabayı alıp gitti. Teknik ekip de onu, benimle karıştırmış. Kadro dışı kaldım. Derbide oynayamadım. Yanlış istihbarat kurbanı oldum.”
Başarılı eski hakemlerden Kadir Tozlu'nun oğlu Uğurcan Tozlu AKŞAM'a konuştu: “2017 yılında terfi bekliyordum. Ben bunu hak ettiğimi düşünüyorum. Ama babam Merkez Hakem Kurulu Yönetimi'nde olduğu sürece beni terfi ettirmeyeceğini biliyordum. Öyle de oldu. Ben de hakemliği bırakmak zorunda kaldım.”
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Portekizli kanat oyuncusunun yeniden Galatasaray'a dönmesi bekleniyor. Menajeri Balde, “Somut bir şey yok” dese de Avrupa basınına göre bu transfer tamamlanacak.