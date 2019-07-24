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  3. Bruma golle başladı, PSV uzatmalarda güldü

Bruma golle başladı, PSV uzatmalarda güldü

Bruma golle başladı, PSV uzatmalarda güldü

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu, 5 maçla başladı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının 2. ön eleme turu ilk ayağında 5 müsabaka yapıldı.

Medipol Başakşehir'in 3. ön eleme turundaki rakibini belirleyecek eşleşmenin ilk maçında Viktoria Plzen (Çekya), Olympiakos'u (Yunanistan) ağırladı. Mücadele 0-0 sonuçlandı.

2. ön eleme turu ilk maçları, yarın oynanacak 7 karşılaşmayla tamamlanacak.

Sonuçlar şöyle:

Viktoria Plzen (Çekya) - Olympiakos (Yunanistan): 0-0

Saburtalo (Gürcistan) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 0-2

PSV Eindhoven (Hollanda) - Basel (İsviçre): 3-2

The New Saints (Galler) - Kopenhag (Danimarka): 0-2

Sutjeska (Karadağ) - APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi): 0-1

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