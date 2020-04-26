SPOR GÜNDEMİ

Nagatomo, Serie A yolcusu Nagatomo, Serie A yolcusu Galatasaray'ın ikinci devre lisansını çıkarmadığı Yuto Nagatomo'ya İtalya'dan talip çıktı.

Akıllara o film geldi: Üç futbolcu havaalanında mahsur Akıllara o film geldi: Üç futbolcu havaalanında mahsur Koronavirüs salgını nedeniyle ülkeler sınırlarını kapatırken, evlerine dönmek için uğraşan bazı yabancı futbolcular da hiç beklemediği zorluklarla karşılaştı.

Bruma, Galatasaray'ı istiyor Bruma, Galatasaray'ı istiyor Portekiz basını, PSV Eindhoven'da forma giyen Bruma'nın Galatasaray'a dönme ihtimali olduğunu yazdı. Aslan'ın eski futbolcusu Bruma, 2017 yılında 15 milyon Euro'ya Leipzig'e transfer olmuştu.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın çalımı Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın çalımı Galatasaray'ın her konuda anlaştığı Sivas'tan Mert Hakan ile Emre Kılınç için Fenerbahçe resmen harekete geçti. Önümüzdeki sezon Sportif Direktör olacak Emre, Yiğido'nun iki yıldızına, “Gelecek sezon buradasınız beyler. Takımı sizin üzerinize kuracağız” mesajını gönderdi.

Galatasaray'ın transfer planı değişti Galatasaray'ın transfer planı değişti G.Saray'da salgının yaratacağı ekonomik krizi azaltmak için önemli bir karar daha alındı.

Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Fenerbahçe yabancı bir teknik adamı göreve getirmenin planlarını yapıyor. Önemli birkaç çalıştırıcı ile temas kuruldu.