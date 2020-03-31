  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 31 Mart 2020 Salı 09:39
  • |
  • 31 Mart 2020 Salı 09:39

Bruma Galatasaray'a dönmek istediğini iletti

Bruma Galatasaray'a dönmek istediğini iletti

Paylaş

Büyük umutlarla gittiği PSV'de büyük hayal kırıklığı yaşayan Bruma, Galatasaray'a dönmeye hazır. 25 yaşındaki futbolcu, devre arasındaki ilginin devam etmesi halinde Türkiye'ye dönmek istediğini kulübe iletti.

Sezon başında 15 milyon Euro bonservis bedeliyle PSV Eindhoven’a transfer olan Bruma, Hollanda’da tam anlamıyla hayal kırıklığı yarattı. Bir ara kadro dışı kalan Portekizli futbolcu, menaceri vasıtasıyla Galatasaray’a haber yollayarak, devre arasındaki ilginin devam etmesi halinde eski kulübüne geri dönebileceği mesajını verdi. Yeni sezon planlamasını şimdiden yapan Sarı-Kırmızılılar, 25 yaşındaki futbolcunun kiralanması konusuna oldukça sıcak bakıyor.

Onyekuru’nun durumuna göre...

Onyekuru’yu takımda tutmak için her şeyi yapacak olan Galatasaray Yönetimi, bu hamlede başarısız olunması durumunda Bruma’yı kadroya katacak. Portekizli futbolcu, Galatasaray formasıyla gösterdiği performansın ardından 15 milyon Euro’ya Leipzig’e satılmış, oradan da aynı bedelle PSV’ye transfer olmuştu.

Riekerink: Galatasaray’da onu yıldızlar korudu

Galatasaray’ın Hollandalı eski hocası Riekerink, Voetbal International’a Bruma’yı değerlendirdi: “PSV onu transfer ettiğinde geçmişte kendisiyle olan deneyimlerime dayanarak olumlu ifadeler kullandım. Galatasaray’da genç bir oyuncuydu. Etrafındaki büyük yıldızlar tarafından korundu ve ona yardımcı oldular. Sneijder onu mükemmel şekilde devreye sokuyordu. İkisinin uyumu harika bir silahtı. PSV’ye geldiğinde daha üst seviye bir oyuncu statüsündeydi. Topla çok oynadığında ise Bruma’nın zor durumda kaldığını görüyorsunuz.”

(Fanatik)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

UEFA üye ülkelerle toplantı yapacak! Kritik gün yarın...

title

İşte 31 Mayıs 2020'de sözleşmesi bitecek oyuncular

title

Galatasaray maaşı yüksek olan 4 futbolcusundan indirim isteyecek

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı'dan örnek davranış

SPOR GÜNDEMİ

Hakkımızı yargıda ararız
Hakkımızı yargıda ararız

Hakkımızı yargıda ararız

‘Liglerin iptal edileceği' söylentisi şampiyonluğunu ilan eden Karacabey'i üzdü. Avrupa'da bütün liglerde şampiyonluğunu ilan eden tek ekip olan Karacabey Belediyespor'un Başkanı Ülker “Önceliğimiz sağlık ama iptal kararı alınırsa hukuki hamlelerimiz gelecek. Kazanılmış bir hak var” dedi.

Fransızlar'ın yeni yıldızı, Galatasaray'a bedavaya geliyor
Fransızlar'ın yeni yıldızı, Galatasaray'a bedavaya geliyor

Fransızlar'ın yeni yıldızı, Galatasaray'a bedavaya geliyor

Galatasaray, Seri ve Lemina'nın ayrılma ihtimaline karşı harekete geçti. İki oyuncuyu yeniden kiralaması zor görünen Cimbom ön libero arayışlarına başlarken Nice'te forma giyen Lusamba öne çıktı. Sözleşmesinin sona erecek olması da avantaj olarak görülüyor.

Cocu'dan Fener'e büyük kıyak! İnanılmaz rakam
Cocu'dan Fener'e büyük kıyak! İnanılmaz rakam

Cocu'dan Fener'e büyük kıyak! İnanılmaz rakam

İngiliz basını, Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Phillip Cocu'nun çalıştırdığı Derby County'nin Ferdi Kadıoğlu'na talip olduğunu yazdı. İngilizler 13 milyon sterlin teklif edecek.

Galatasaray Süper Lig için kararını verdi
Galatasaray Süper Lig için kararını verdi

Galatasaray Süper Lig için kararını verdi

Ne Play-Off ne de ligin bu haliyle tescili... Galatasaray Yönetimi, bu sezonki maçların tamamlanması dışında başka hiçbir senaryoya sıcak bakmıyor.

Ahmet Nur Çebi net konuştu! 'Taraftarsız asla olmaz'
Ahmet Nur Çebi net konuştu! 'Taraftarsız asla olmaz'

Ahmet Nur Çebi net konuştu! 'Taraftarsız asla olmaz'

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Süper Lig'in geleceği ve siyah beyazlı takımda gerçekleştirdikleri devrimler hakkında açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor'da Sosa bombası! Anlaşma tamam...
Trabzonspor'da Sosa bombası! Anlaşma tamam...

Trabzonspor'da Sosa bombası! Anlaşma tamam...

Aylardır Arjantinli yıldızın sözleşmesini uzatmak için görüşmeler yapan Bordo-Mavili yönetim, Sosa ile el sıkıştı. Kaptan, en kısa zamanda 1+1 yıllık sözleşmeye imza atacak. Ancak anlaşma bununla sınırlı değil... Başkan Ahmet Ağaoğlu, karakterinden çok memnun olduğu Sosa'ya futbolculuk sonrası için sportif direktörlük önerdi, 34 yaşındaki Tangocu “Neden olmasın” dedi.

Beşiktaş 'Yeni Atiba'sını buldu
Beşiktaş 'Yeni Atiba'sını buldu

Beşiktaş 'Yeni Atiba'sını buldu

Beşiktaş Atiba'nın alternatifini şimdiden buldu. Siyah-Beyazlılar, Malmö'de forma giyen 29 yaşındaki Fouad Bachirou için girişimlere başlıyor.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.