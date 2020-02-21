Brooklyn Nets'te Kyrie Irving sakatlığı sebebiyle sezonu kapattı

Galatasaray Kulübü'nün 2019 yılı Mart ayında yapılan ve idari ibrasızlıkla sonuçlanan Mali Genel Kurulun iptaline ilişkin dava ileri bir tarihe ertelendi.

Sözleşmesini uzatmadığı için kadro dışı bırakılan altyapı oyuncusu Mustafa Kapı, resmi ayrılık için geri sayıma geçti.

Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır, Galatasaray derbisine Marco Knoop ve Volkan Demirel ile hazırlanıyor.

'Yanal, Tolga Ciğerci'yi Henderson gibi oynatmalı'

Türk futbolunun önemli teknik adamlarından biri olan, Avrupa futbolunu çok yakından takip eden Hikmet Karaman, Fenerbahçe - Galatasaray derbisi farklı bir bakış açısıyla değerlendirdi.