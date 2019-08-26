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  • 26 Ağustos 2019 Pazartesi 11:53
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  • 26 Ağustos 2019 Pazartesi 12:01

Brooklyn Nets Caris LeVert ile sözleşme uzatıyor

Brooklyn Nets Caris LeVert ile sözleşme uzatıyor

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Brooklyn Nets, genç guard Caris LeVert ile üç yıllık sözleşme uzatması konusunda anlaştı. 25 yaşındaki oyuncunun yeni anlaşması 52.5 milyon dolar değerinde olacak ve 2022-23 sezonu sonuna kadar sürecek.

Brooklyn Nets, genç guard Caris LeVert ile üç yıllık sözleşme uzatması konusunda anlaştı. 25 yaşındaki oyuncunun yeni anlaşması 52.5 milyon dolar değerinde olacak ve 2022-23 sezonu sonuna kadar sürecek.

LeVert, 2018-19 sezonunda maç başına ortalama 13.7 sayı, 3.8 ribaund ve 3,9 asist ile oynamış ve büyük bir rol verildiğinde daha da parlamıştı. En az 30 dakika oynadığı maçlarda LeVert, maç başına ortalama 19.5 sayı, 4.8 ribaund ve 4.8 asist ile oynadı.

2016 NBA Draftında 20. sıradan seçilen oyuncu, çaylak sözleşmesinin son yılı olan 2019-20 sezonunda 2.6 milyon dolar kazanacak. ESPN'den Bobby Marks, yıllık 17.5 milyon dolar değerinde olan ve yirminci sıralarda draft edilen bir oyuncu için en kazançlı ikinci çaylak sözleşmesi uzantısı olacağını söyledi.

LeVert'in 2020-21 sezonunda alacağı 16.2 milyon dolar ile, Nets o sezonda sadece beş oyuncuya 110 milyon dolar garantili miktar para ödetecek.

(Sporx)

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