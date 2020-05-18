Bridges, Jordan'a teke tekte meydan okudu!

Charlotte Hornets forveti Miles Bridges, takım sahibi Michael Jordan'a teke tek maçta meydan okudu.
Beş yıl önce, 52 yaşındaki Jordan oldukça rahat bir şekilde Hornets oyuncularını bire birde yenebileceğini, ancak, güvenlerini kırmamak için bunu yapmak istemediğini itiraf etmişti:
"Yapabileceğimden eminim, ama bunu yapıp güvenlerini yıkmak istemiyorum, bu yüzden onlardan uzak duruyorum."
Bridges başlığı yakın amanda gördü ve şimdi Jordan'a meydan okumak istiyor:
"Hadi o zaman."
57 yaşındaki Jordan'a karşı 22 yaşındaki Bridges'in karşılaşmasının sonucunun ne olacağı aşağı yukarı belli olsa da, insanların bunu ciddiye alıp "MJ yenemezdi" demesi bile, kendisiyle ilgili garanti bir cevap verilmemesi gerektiğini gösteriyor.
(Sporx)
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