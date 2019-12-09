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  3. Brezilya'nın en köklü takımlarından Cruzeiro, 98 yıllık kulüp tarihinde ilk kez küme düştü

Brezilya'nın en köklü takımlarından Cruzeiro, 98 yıllık kulüp tarihinde ilk kez küme düştü

Brezilya'nın en köklü takımlarından Cruzeiro, 98 yıllık kulüp tarihinde ilk kez küme düştü

Brezilya'nın köklü takımlarından Cruzeiro, 98 yıllık kulüp tarihinde ilk kez küme düştü. Kendi sahasında Palmeiras'a yenilen Cruzeiro ilk kez küme düşmenin acısını yaşadı. Maçın bitiş düdüğünün ardından ise tribünler karıştı, ortalık savaş alanına döndü.

Brezilya'nın köklü takımlarından Cruzeiro, 98 yıllık kulüp tarihinde ilk kez küme düştü. Kendi sahasında Palmeiras'a yenilen Cruzeiro ilk kez küme düşmenin acısını yaşadı. Maçın bitiş düdüğünün ardından ise tribünler karıştı, ortalık savaş alanına döndü. 

Kendi sahasında Palmeiras'a yenilen Cruzeiro ilk kez küme düşmenin acısını yaşadı. Maçın bitiş düdüğünün ardından ise tribünler karıştı, ortalık savaş alanına döndü. 

İşte maçın ardından yaşanan olaylardan kareler...


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