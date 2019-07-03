Brezilya, Arjantin'i devirdi! Messi'ye yine hüsran

Kupa Amerika'nın yarı final maçında iki dünya devi Brezilya ile Arjantin karşı karşıya geldi. Brezilya'nın Mineirao Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Brezilya kazandı. Brezilya'yı finale taşıyan golleri 19 dakikada Gabriel Jesus ile 71 dakikada Roberto Firmino attı. Bu sonuçla Brezilya, 2019 Copa America'da finale yükselen ilk takım oldu. Sambacıların rakibi ise, yarın oynanacak Şili - Peru maçının ardından belli olacak.

ARJANTİN'İN HASRETİ SÜRÜYOR

Kupa Amerika'nın genel istatistiklerinde Arjantin'in üstünlüğüne rağmen son yıllarda turnuvaya, Brezilya damga vuruyor. 1997,1999, 2004 ve 2007'de düzenlenen organizasyonları kazanan Brezilya'nın aksine, Arjantin'in kupa hasreti 26 yıldır sürüyor.

İki takım, Kupa Amerika'da son olarak 2007 finalinde karşılaştı. Bu karşılaşmayı Brezilya, Julio Baptista, Roberto Ayala (kendi kalesine) ve Dani Alves'in golleriyle 3-0 kazanarak kupaya uzandı.

Taraflar arasındaki son karşılaşma ise geçen yıl "Amerika'nın Süper Klasiko'su" turnuvasında gerçekleşti. Suudi Arabistan'in Cidde kentindeki Kral Abdullah Spor Merkezi'nde oynanan mücadeleyi Brezilya, uzatma dakikalarında Miranda'nın ağları sarsmasıyla 1-0 kazandı.







GÖZLER MESSİ'NİN ÜZERİNDEYDİ

Arjantin'in yıldız futbolcusu Barcelona'da forma giyen Lionel Messi, takımının yarı finale kaldığı organizasyonda beklentileri karşılayamadı. 32 yaşındaki futbolcu, turnuvadaki tek golünü, takımının Paraguay ile 1-1 berabere kaldığı mücadelede penaltıdan ağları sarsarak atabildi.

Arjantin'in turnuvadaki en golcü oyuncusu ise ağları 2 kez sarsma başarısı göstererek dikkatleri üzerine çeken İtalya temsilcisi Inter'in 21 yaşındaki santrforu Lautaro Martinez oldu.

Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain'de (PSG) forma giyen yıldız oyuncu Neymar'ın sakatlığı nedeniyle yer almadığı turnuvada Brezilya'nın gol yükünü ise 2'şer golle Barcelonalı Philippe Coutinho ile Gremiolu Everton Soares çekiyor.

ARJANTİN GRUPTAN SON MAÇTA ÇIKMIŞTI

Turnuvaya iyi bir başlangıç yapamayan Arjantin, B Grubu'nda ilk maçında Kolombiya'ya 2-0 mağlup olurken, ikinci karşılaşmasında ise Paraguay'ile 1-1 berabere kalarak taraftarını endişelendirdi.

Grubun son maçında Katar'ı 2-0 mağlup eden Arjantin, topladığı 4 puanla ikinci olarak üst tur vizesi alabildi. Çeyrek finalde daha iyi bir performans gösteren Arjantin, Venezuela'yı 2-0'la geçerek Brezilya'nın rakibi oldu. Arjantin Brezilya mağlubiyeti ile Kupa Amerika'ya veda etti.

A Grubu'nda mücadele eden Brezilya ise A Grubu'nda Bolivya'yı 3-0, Peru'yu 5-0 mağlup ederken, Venezuela ile 0-0 berabere kalarak 7 puanla lider olarak çeyrek finale yükseldi.

Bu turda zorlanan Brezilya, 90 dakikası golsüz eşitlikle tamamlanan maçta Paraguay'ı penaltı atışları sonunda 4-3 mağlup ederek adını yarı finale yazdırmayı başardı.