Bresica, korona nedeniyle İtalya Kupası'ndan çekildi

Brescia kulübünün internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, protokol gereğince maç öncesinde takıma dün yapılan testler neticesinde takımda bir grup oyuncunun testi pozitif çıktığı belirtilerek, "Bu durum nedeniyle kulüp, takım içinde Serie B şampiyonasının devamını tehlikeye atacak bir salgının oluşmasını engellemek için İtalya Kupası'nda deplasmanda yapacağı maçtan vazgeçti." ifadeleri kullanıldı.
Testleri negatif çıkan oyuncuların ise antrenmanlarına devam ettiği kaydedildi.
Maça çıkmayan Brescia'nın federasyon tarafından hükmen 3-0 mağlup sayılması ve Empoli'nin tur atlaması bekleniyor.
UEFA, bugün oynanacak Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarında, hayatını kaybeden Diego Armando Maradona için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.
Süper Lig'in 10. haftasında Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi ne olur? Akşam Gazetesi Spor Editörü Tamer Ayeri, derbi maç öncesinde Akşam TV'den Eda Cabul'a değerlendirmelerde bulundu.
• "Kağıt üstünde Fenerbahçe rahat kazanır gibi görünüyor, fakat kağıda bakınca Başakşehir'in de kazanması gerekiyordu, ama Beşiktaş kazandı."
• "Derbilerin havası farklı oluyor. Beşiktaş'ın önemli eksikleri var."
Fenerbahçe, genç futbolcuları ile sessiz sedasız profesyonel sözleşme imzaladı.
• Bartu Kulbilge, 17, Kaleci
• Fatih Yiğit Şanlıtürk, 17, Merkez Orta Saha
• Serhat Ahmetoğlu, 18, Sol Kanat
• Uğur Kaan Yıldız, 18, Sağ Bek
Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu maçında Karacabey Belediyespor'u konuk eden Hatayspor, normal süresi 2-2 biten maçta rakibine penaltı atışları sonucu 7-6 mağlup olarak elendi.
Galatasaray'da olağanüstü genel kurul yapılamayacak. 1 Aralık'a kadar yasak olan genel kurulların toplanma kararı, salgın nedeniyle 28 Şubat 2021'e kadar uzatılacak.
• Olağan kongre zamanı Mayıs 2021
AKŞAM DUYURMUŞTU
Akşamspor, Galatasaray'da seçimin belirtildiği tarihte yapılamayacağını 2 hafta önce duyurmuştu.
İtalya Serie B takımlarından Brescia, İtalya Kupası 4. Turu'nda Empoli ile deplasmanda yapacağı karşılaşmaya çok sayıda oyuncusunun Kovid-19'a yakalanması nedeniyle çıkmadı.