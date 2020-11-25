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aksam.com.tr
  • 25 Kasım 2020 Çarşamba 22:02
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Bresica, korona nedeniyle İtalya Kupası'ndan çekildi

Bresica, korona nedeniyle İtalya Kupası'ndan çekildi

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AA

İtalya Serie B takımlarından Brescia, İtalya Kupası 4. Turu'nda Empoli ile deplasmanda yapacağı karşılaşmaya çok sayıda oyuncusunun Kovid-19'a yakalanması nedeniyle çıkmadı.

Brescia kulübünün internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, protokol gereğince maç öncesinde takıma dün yapılan testler neticesinde takımda bir grup oyuncunun testi pozitif çıktığı belirtilerek, "Bu durum nedeniyle kulüp, takım içinde Serie B şampiyonasının devamını tehlikeye atacak bir salgının oluşmasını engellemek için İtalya Kupası'nda deplasmanda yapacağı maçtan vazgeçti." ifadeleri kullanıldı.

Testleri negatif çıkan oyuncuların ise antrenmanlarına devam ettiği kaydedildi.

Maça çıkmayan Brescia'nın federasyon tarafından hükmen 3-0 mağlup sayılması ve Empoli'nin tur atlaması bekleniyor.

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Bresica, korona nedeniyle İtalya Kupası'ndan çekildi
Bresica, korona nedeniyle İtalya Kupası'ndan çekildi

Bresica, korona nedeniyle İtalya Kupası'ndan çekildi

İtalya Serie B takımlarından Brescia, İtalya Kupası 4. Turu'nda Empoli ile deplasmanda yapacağı karşılaşmaya çok sayıda oyuncusunun Kovid-19'a yakalanması nedeniyle çıkmadı.
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