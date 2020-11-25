Bresica, korona nedeniyle İtalya Kupası'ndan çekildi

Diagne eleştirilerine 'mercimek çorba'lı tepki: Sorun çorbada mı, aşçıda mı?

Süper Lig'in 10. haftasında Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi ne olur? Akşam Gazetesi Spor Editörü Tamer Ayeri, derbi maç öncesinde Akşam TV'den Eda Cabul'a değerlendirmelerde bulundu.

• "Kağıt üstünde Fenerbahçe rahat kazanır gibi görünüyor, fakat kağıda bakınca Başakşehir'in de kazanması gerekiyordu, ama Beşiktaş kazandı."

• "Derbilerin havası farklı oluyor. Beşiktaş'ın önemli eksikleri var."