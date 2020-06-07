Brescia, Miha Zajc için Fenerbahçe'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor

Fenerbahçe'de Miha Zajc'a İtalya yolu gözüktü. Ocak ayında sakatlığı nedeniyle Brescia'ya transferi gerçekleşmeyen Sloven futbolcu için, İtalyan kulübünün bir hamle daha yapması bekleniyor.
Orta sahadaki genç yıldızı Sandro Tonali'yi sezon sonu yüksek bir bedelle satmayı planlayan Brescia, daha önce İtalya'da iki sezon Empoli forması giyen ve kendini kanıtlayan Miha Zajc için Fenerbahçe'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor.
Öte yandan Sarı-lacivertli yönetim, 25 yaşındaki futbolcuya resmi teklif gelmesi halinde ise görüşmelere başlamayı planlıyor.
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Siyah-beyazlılar'ın yeni sezon için kadro yapılanması şekillenmeye başlandı. Teknik Direktör Sergen Yalçın, devre arasında Feyenoord'a kiralanan Oğuzhan Özyakup'u kadroda düşünmüyor. 27 yaşındaki yıldızın yeniden Hollanda ekibine kiralanması bekleniyor.
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