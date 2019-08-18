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aksam.com.tr
  • 18 Ağustos 2019 Pazar 22:02
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  • 18 Ağustos 2019 Pazar 22:02

Brescia, Balotelli'yi transfer etti

Brescia, Balotelli'yi transfer etti

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İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Brescia, forvet oyuncusu Mario Balotelli ile anlaşma sağladı.

Brescia Klübü, 29 yaşındaki İtalyan oyuncu  Balotelli ile sözleşme imzalandığını duyurdu.

İtalya basınında yer alan haberlerde, Brescia'nın Balotelli'ye yıllık 1.5 milyon avro maaş vereceği öne sürüldü.

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