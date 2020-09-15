Branislav Ivanovic, West Bromwich Albion'da

Kulüpten yapılan açıklamada, 36 yaşındaki Sırp savunma oyuncusuyla bir yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Chelsea'de geçirdiği 9 yılın ardından 2017'de Zenit'e transfer olan Ivanovic, Rus ekibinde geçen sezon 35 maçta forma giydi ve 4 gol attı.
Trabzonspor, Stoke City'nin forveti Benik Afobe'yi Türkiye'ye davet etti.
Almanya'da eyaletlerin yönetimleri Birinci Futbol Ligi'nde 2020-2021 sezonunun başlamasına kısa süre kala seyircilerin statlara kısmen geri dönüşüne izin verdi.
İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal, Gabonlu forveti Pierre-Emerick Aubameyang'ın sözleşmesini 2023 yılına kadar uzattı.
TFF 1'inci Lig ekibi Boluspor'da teknik direktör Ahmet Taşyürek, "Bu takım iyi olacak. Bunu ben görürüm görmem ama bu takım iyi takım olacak. Boluspor bu sene beklentileri karşılayacak" dedi.
İtalya Serie A ekiplerinden Lazio'ya transferi tamamlanan Kosovalı golcü Vedat Muriqi, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla sarı-lacivertli camiaya veda etti.
Trabzonspor'da sakatlık yaşayan Ekuban'ın MR'ı çekildi. Oyuncudan kötü haber geldi...