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  • 26 Şubat 2020 Çarşamba 22:57
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  • 26 Şubat 2020 Çarşamba 23:19

Braga'yı eleyen Glasgow Rangers Avrupa Ligi'nde son 16'da

Braga'yı eleyen Glasgow Rangers Avrupa Ligi'nde son 16'da

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UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu rövanşında Glasgow Rangers, konuk olduğu Braga'yı 1-0 mağlup ederek üst tura yükseldi. Rangers, Braga'yı ilk maçta evinde 3-2 mağlup etmişti. İskoçya temsilcisi 2-0 geriye düştüğü mücadelede son yarım saatte bulduğu gollerle sahadan galibiyetle ayrılmıştı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, son 32 turu rövanşı, bir karşılaşmayla başladı. İskoçya temsilcisi Glasgow Rangers, ilk maçta evinde 3-2 mağlup ettiği Portekiz ekibi Braga ile bu kez deplasmanda karşılaştı.

İki tarafın da temkinli başladığı ilk yarının sonlarına doğru Glasgow Rangers penaltı kazandı. Eski Galatasaraylı yıldız futbolcu Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis, 45+1. dakikada kullandığı penaltı vuruşunda rakip kaleciyi geçemedi ve ilk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.

İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran konuk ekip Glasgow Rangers, 61. dakikada Ryan Kent'in ağları sarsmasıyla rakibini 1-0 mağlup ederek turnuvada adını son 16 takım arasına yazdırdı. Öte yandan Avrupa Ligi'ne Temmuz 2019'da 1. eleme turundan katılan Rangers'ın teknik direktörü Steven Gerrard, organizasyonda 11 galibiyet 5 beraberlik alırken tek mağlubiyetle yoluna devam ediyor.

Organizasyonun son 32 turu rövanşı, yarın yapılacak 15 karşılaşmayla sona erecek.

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