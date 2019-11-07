Braga Beşiktaş maçı canlı yayın hangi kanalda? Braga Beşiktaş (BJK) maçı canlı yayını şifresiz mi?

Braga Beşiktaş maçının hangi kanalda yayınlanacağı araştırılan konular arasında yer alıyor. Braga Beşiktaş maçı canlı yayını şifresiz mi? UEFA Avrupa Ligi maçları tüm hızıyla devam ediyor. 7 Kasım akşamı Siyah-beyazlı takım rakibi ile karşı karşıya geliyor. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu 4. maçında bugün Portekiz'in Braga takımına konuk olacak. Karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak. Haberimiz içerisinden karşılamaya dair detaylara ulaşabilirsiniz.

BRAGA BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu 4. maçında bugün Portekiz'in Braga takımına konuk olacak. Maç, beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak.

BRAGA BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Braga Belediye Stadı'ndaki karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak. Mücadeleyi Litvanya Futbol Federasyonundan Gediminas Mazeika, Vytautas Simkus ile Vytenis Kazlauskas hakem üçlüsü yönetecek.

BRAGA BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Braga: Lima, Sequira, Pablo, Viana, Esgaio, Palhinha, Fransergio, Ricardo, Horta, Galeno, Paulinho

Beşiktaş: Karius, Necip, Vida, Roco, Rebocho, Elneny, Oğuzhan, Boyd, Ljajic, Caner, Umut

Grubundaki ilk 3 maçını mağlubiyetle tamamlayan siyah-beyazlı takım, son sırada bulunuyor.

Braga ise 2 galibiyet ve bir beraberlikle 7 puan toplayarak ilk sırada yer alıyor.

İstanbul'da oynanan karşılaşmada Beşiktaş, rakibine 2-1 mağlup olmuştu.

HÜKMEN GALİBİYETLER

Beşiktaş, Avrupa kupalarında iki kez rakiplerini hükmen galibiyetlerle saf dışı bıraktı.

Siyah-beyazlılar, 1958-1959 sezonunda Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası 1. turunda Yunanistan temsilcisi Olympiakos'un sahaya çıkmaması nedeniyle hükmen galip ilan edildi. Beşiktaş ayrıca 1986-1987'de aynı kupada 2. turda Kıbrıs Rum Kesimi'nin APOEL ekibinin sahada yer almaması sonrası hükmen galip ilan edilip turu geçen taraf oldu.

DEPLASMANDA ZORLANIYOR

Beşiktaş, Avrupa'daki deplasman maçlarında ise son dönemde galibiyet alamamının sıkıntısını yaşıyor.

Siyah-beyazlı ekip, Avrupa'daki son 6 dış saha maçının sadece birini kazanabildi. Geçen sezon Avrupa Ligi'nde Sarpsborg'u Norveç'te 3-2 mağlup eden Beşiktaş, söz konusu maçlarda 2 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Son 6 deplasman maçında 8 gol atan siyah-beyazlılar, kalesinde ise 12 gol gördü.

Beşiktaş, Braga karşılaşmasıyla ayrıca Avrupa kupalarında 110. kez deplasman mücadelesine çıkacak.

Siyah-beyazlı takım, dış sahadaki 109 karşılaşmadan 27'sini kazandı. Rakiplerine konuk olduğu 21 maçtan beraberlikle ayrılan siyah-beyazlı takım, 61 müsabakada ise yenildi.

Dış sahada 126 kez rakip fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde 202 gol gördü.

EN GOLCÜ OYUNCU OKTAY DERELİOĞLU

Siyah-beyazlı takımın Avrupa kupalarındaki en golcü oyuncusu sıralamasında Oktay Derelioğlu, 14 golle önde bulunuyor.

Beşiktaş'ta geçmiş sezonlarda forma giyen futbolculardan Bobo ve Ricardo Quaresma on ikişer, Cenk Tosun da 11 kez fileleri havalandırdı.

Siyah-beyazlı ekibin mevcut kadrosunda Avrupa kupalarında Oğuzhan Özyakup ve Jeremain Lens dörder gol atarken, Necip Uysal, Caner Erkin, Enzo Roco, Gökhan Gönül, Umut Nayir ve Adem Ljajic birer kez Avrupa arenasında gol sevinci yaşadı.