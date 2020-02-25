  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 25 Şubat 2020 Salı 11:23
  • |
  • 25 Şubat 2020 Salı 11:27

Bradley Beal'in 55 sayısı Washington Wizards'a yetmedi

Bradley Beal'in 55 sayısı Washington Wizards'a yetmedi

Paylaş

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) oynanan maçta Milwaukee Bucks, uzatma sonunda deplasmanda Washington Wizards'ı 137-134 yendi.

NBA'e 8 maçla devam edildi. Play-off'lara kalmayı garantileyen Doğu Konferansı lideri Milwaukee Bucks, deplasmanda Wizards'ı 3 sayı farkla yenerek bu sezon 49. galibiyetini elde etti.

Khris Middleton 40 sayı, 5 ribaunt ve 5 asistle Bucks'ın galibiyetinde önemli rol oynarken, Giannis Antetokounmpo 22 sayı, 14 ribaunt, Eric Bledsoe 23 sayı, 10 asist, Donte DiVincenzo 12 sayı, 10 ribuantla "double double" yaptı.

Maçta 16 dakika süre alan milli basketbolcu Ersan İlyasova, 2 sayı ve 3 ribauntla oynadı.

Ev sahibi ekipte Bradley Beal'in 55, Shabazz Napier'in 27 sayılık performansı mağlubiyete engel olamadı.

- Furkan'dan rakip potaya 15 sayı

Milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın formasını giydiği Philadelphia 76ers, sahasında Atlanta Hawks'ı 129-112 mağlup etti.

Ev sahibi ekipte 49 sayı, 14 ribaunt, 3 asitlik performans sergileyen Joel Embiid galibiyetin mimarı olurken, Tobias Harris 25, Furkan Korkmaz 15 sayı, 6 ribaunt, 2 asistle mücadeleyi tamamladı.

Konuk takımda Trae Young 28 sayı, 10 asistle "double double" yaptı.

- Cedili Cavaliers sahasında kazandı

Milli basketbolcu Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers, sahasında Miami Heat'i uzatma sonunda 125-119 yendi.

Kevin Porter Jr.'ın 30 sayıyla oynadığı maçta, Kevin Love 17 sayı, 14 ribauntla "double double" yaptı. Maça ilk beşte başlayan Cedi Osman, 7 sayı, 1 ribaunt, 2 asistle salondan ayrıldı.

Konuk ekipte Goran Dragic ve Bam Adebayo, 22'şer sayıyla karşılaşmayı tamamladı.

bea

Washington Wizards-Milwaukee Bucks: 134-137 (Uzatmada)

Cleveland Cavaliers-Miami Heat: 125-119 (Uzatmada)

Philadelphia 76ers-Atlanta Hawks: 129-112

Brooklyn Nets-Orlando Magic: 113-115

Houston Rockets-New York Knicks: 123-112

Dallas Mavericks-Minnesota Timberwolves: 139-123

Utah Jazz-Phoenix Suns: 111-131

Los Angeles Clippers-Memphis Grizzlies: 124-97

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Henry Onyekuru'ya Fenerbahçe esprisi

title

Koronavirüs nedeniyle Japonya ve Güney Kore'de spor organizasyonları ertelendi

title

Fenerbahçe Beko, derbide Galatasaray Doğa Sigorta'yı konuk ediyor

Ali Koç´un taraftarlara söylediği söz gündeme oturdu

SPOR GÜNDEMİ

Demirkol'dan olay iddia! Ersun Yanal...
Demirkol'dan olay iddia! Ersun Yanal...

Demirkol'dan olay iddia! Ersun Yanal...

Mehmet Demirkol, Fenerbahçe’nin sahasında Galatasaray’a 3-1 mağlup olduğu karşılaşma sonrası beIN Manşet adlı programda derbiyi değerlendirdi.

Beşiktaş'ta sezon sonu en az 5 yabancıyla yollar ayrılıyor
Beşiktaş'ta sezon sonu en az 5 yabancıyla yollar ayrılıyor

Beşiktaş'ta sezon sonu en az 5 yabancıyla yollar ayrılıyor

Sergen Yalçın yabancılardan Boateng, Ruiz ve N'Koudou'yu takımda tutacak. Boyd, Elneny, Diaby, Karius ve Lens gidecek. Vida ve Ljajic ise iyi bir rakam verilirse satılacak.

Trabzonsporluları çok üzecek haber! Sörloth'da sıcak gelişme
Trabzonsporluları çok üzecek haber! Sörloth'da sıcak gelişme

Trabzonsporluları çok üzecek haber! Sörloth'da sıcak gelişme

Trabzonspor’un İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace’dan 2 yıllığına kiraladığı Alexander Sörloth için gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya atıldı. Real Madrid’in başarılı golcü için devreye girdiği öne sürüldü.

Fatih Terim Lemina'yı o maça saklayacak
Fatih Terim Lemina'yı o maça saklayacak

Fatih Terim Lemina'yı o maça saklayacak

Takımdan ayrı şekilde salonda çalışmalarına devam eden Lemina'nın Beşiktaş maçında tam kapasite ile sahada olması hedefleniyor.

Flaş! Yanal'ın yerine gelecek hoca belli oldu
Flaş! Yanal'ın yerine gelecek hoca belli oldu

Flaş! Yanal'ın yerine gelecek hoca belli oldu

Fenerbahçe yönetimi, 3-1 kaybedilen Galatasaray derbisi sonrası yeni teknik direktör için çalışmalara başladı. Sarı-Lacivertlilerde Ersun Yanal’ın yerine düşünülen ilk isim ise Erol Bulut. Başarılı teknik adamın Alanyaspor ile sözleşmesi 31 Mayıs tarihinde sona eriyor ancak Bulut’un kontratına ‘İstediği an tek taraflı fesih’ maddesi koydurduğu öğrenildi.

Anlaşma tamam! Süper Lig devi transferi bitirdi
Anlaşma tamam! Süper Lig devi transferi bitirdi

Anlaşma tamam! Süper Lig devi transferi bitirdi

Loris Karius’la sezon sonunda yollarını ayıracak olan Beşiktaş, tecrübeli file bekçisi Volkan Babacan ile 2+1 yıllık sözleşme için anlaşma sağladı.

Şok gerçek! Yanal derbiden 3 saat önce...
Şok gerçek! Yanal derbiden 3 saat önce...

Şok gerçek! Yanal derbiden 3 saat önce...

Derbide sahaya sürdüğü kadro nedeniyle ağır eleştiri alan Ersun Yanal'ın maçın başlamasına 3 saat kalana kadar kanatlarda oynatacağı isimleri seçemediği öğrenildi.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.