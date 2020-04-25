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aksam.com.tr
  • 25 Nisan 2020 Cumartesi 21:40
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  • 25 Nisan 2020 Cumartesi 21:41

"Böyle bir şey Türkiye'de imkansız"

"Böyle bir şey Türkiye'de imkansız"

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Premier Lig ekiplerinden Everton'da forma giyen milli futbolcu Cenk Tosun, İngiltere günlerini anlattı. Premier Lig'e ilk transfer olduğunda antrenman programlarına çok şaşırdığını belirten yıldız golcü, ligde en beğendiği oyuncuları da açıkladı.

İngiltere Premier Lig'de Everton forması giyen milli futbolcu Cenk Tosun, Ada'ya ilk transfer olduğunda o zamanki teknik direktörü Sam Allardyce'ın antrenman programlarının kendisini çok şaşırttığını söyledi.

Bir Youtube kanalında canlı yayın konuğu olan Cenk Tosun, ilginç anısını şu sözlerle anlattı:

"BÖYLE BİR ŞEY TÜRKİYE'DE İMKANSIZ"

İlk geldiğimde Everton'da Sam Allardyce görevdeyken biz pazartesi-salı ağır idman yapıp, çarşamba izin veriliyordu. Perşembe-cuma yine idman yapıp, cumartesi maça çıkıyorduk. Pazar yine izin oluyordu. Böyle bir şey Türkiye'de imkansız.

Pazartesi günü ilk idmanımızı yapıyorduk. Salı günü idmandan sonra alt vücuda giriyorduk. Girmezsen para cezası alıyordun. Çarşamba izin oluyordu. Perşembe yine ağır idman. İdmandan sonra üst vücuda giriyorduk. Cuma ter idmanı, cumartesi maç günü.

"BABAM TRİBÜNDE ŞARKILAR SÖYLEDİ"

Soğuk, karlı bir Pazar günü Stoke deplasmanında 2-1 kazandığımız maçta 2 gol atmıştım. Taraftarlar beni bağrına basmıştı. Babam da gelmişti deplasmana. Babam da onlarla birlikte tribünde o şarkıları söylüyordu. İnanılmaz gurur vericiydi.

EN BEĞENDİĞİ İSİMLERİ AÇIKLADI

Cenk Tosun, İngiltere Premier Lig'de en beğendiği isimleri de açıkladı. Milli yıldız kendisine yöneltilen sorulara şu yanıtı verdi:

En beğendiği savunmacı: Virgil van Dijk (Liverpool)

En beğendiği orta saha: Kevin De Bruyne (M.City)

En beğendiği forvet: Sergio Agüero (M.City) (Fotomaç)

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