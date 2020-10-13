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aksam.com.tr
  • 13 Ekim 2020 Salı 10:31
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Boyd ve Mirin'in kaderi bu hafta belli oluyor

Boyd ve Mirin'in kaderi bu hafta belli oluyor

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Beşiktaş'ta lisansları askıya alınan Isimat-Mirin ile Tyler Boyd'un kaderi bu hafta içinde belli olacak.

Milli ara sonrası haftayı BAY geçecek Beşiktaş'ta lisansları askıya alınan oyuncuların durumu netleşiyor.

Fransız stoper Isimat-Mirin'in transferin kapanmadığı ülkelere gitme ihtimalinin olduğu gelen haberler arasında.

28 yaşındaki futbolcuyla bazı takımın ilgilendiği ve birkaç gün içinde durumunun netleşeceği öğrenildi.

Talipleri olan Tyler Boyd'un da bu hafta içerisinde takımdan ayrılması bekleniyor.

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