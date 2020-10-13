Boyd ve Mirin'in kaderi bu hafta belli oluyor

Milli ara sonrası haftayı BAY geçecek Beşiktaş'ta lisansları askıya alınan oyuncuların durumu netleşiyor.
Fransız stoper Isimat-Mirin'in transferin kapanmadığı ülkelere gitme ihtimalinin olduğu gelen haberler arasında.
28 yaşındaki futbolcuyla bazı takımın ilgilendiği ve birkaç gün içinde durumunun netleşeceği öğrenildi.
Talipleri olan Tyler Boyd'un da bu hafta içerisinde takımdan ayrılması bekleniyor.
Spor kulüpleri arasında halka açık olan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, üç aylık bilançolarını açıkladı.
Galatasaray 2 yıl önce Al-Hilal'e sattığı Bafetimbi Gomis'in son taksitini ödemeyen Suudi Arabistan ekibini FIFA'ya şikayet etti.
Beşiktaş'ın Hırvat stoperi Domagoj Vida, Milli Takım'da da kesik yedi.
Rus basını, Milli Takımımız karşısında aldığı 1 puanın mutluluk verici olduğunu yazdı ve "Rusya ikinci yarıda adeta çöktü. Bizi yenilgiden kaleci Shunin kurtardı" denildi.
Romanya'nın Norveç'e 4-0 yenilmesi Galatasaray ve dünya futbolunun efsane ismi Gheorghe Hagi'yi çıldırttı.
Şenol Güneş'in kaptanlık pazubandını verdiği Ozan Tufan, Milli Takım'daki performansıyla büyülüyor. Ozan, Almanya'nın ardından Rusya maçının da yıldızı oldu ve tüm dikkatleri üzerine çekti.