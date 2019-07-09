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Boyd Beşiktaş'ta

Boyd Beşiktaş'ta

ABD basını, Meksika maçında kadroya alınmayan Tyler Boyd’un, Siyah-Beyazlılar’la anlaştığını duyurdu. İşte Beşiktaş ile ilgili son transfer haberleri…

AKŞAM

UZUN süredir Beşiktaş’ın gündeminde bulunan Tyler Boyd için “Beşiktaş’la anlaştı” haberi ABD’den geldi. Meksika ile oynanan Gold Cup’ta Meksika 1-0 kazanıp, şampiyon olurken ülke basını, “Beşiktaş’la anlaşan Tyler Boyd maçta oynamadı” bilgisini verdi. Portekiz basını ise transferin hala kesinleşmediğini öne sürdü. Abola, “Boyd’un Beşiktaş’a devri konusunda görüşmeler olumlu ilerliyor ancak henüz kesinleşmiş bir şey yok. Vitoria Kulübü 3 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor. Türk kulübü de sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalmış oyuncuya bu parayı vermek istemiyor” diye yazdı.

HOLTBY GiDiCi

BEŞİKTAŞ’IN da transfer listesinde yer alan Lewis Holtby’nun Cardiff City’e transfer olması an meselesi. İngiliz basını daha önce Premier Lig’de oynayan Holtby’nin yeniden Ada’ya dönme fi krine sıcak baktığını, Beşiktaş’a gitme olasılığının azaldığını duyurdu. İstkoç ekibi Rangers da onu isteyen takımlar arasında.

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