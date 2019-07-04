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Boyd artık Kartal

Boyd artık Kartal

Geçtiğimiz sezon Ankaragücü’nde kiralık oynayan 24 yaşındaki futbolcu, Siyah-Beyazlı formayı giyecek. Guimaraes, sözleşmesinin bitimine 1 yıl kaldığı için 1.5 milyon euroluk satışa razı oldu.

AKŞAM

BEŞİKTAŞ’IN ilgilendiği futbolculardan biri olan Tyler Boyd için Guimaraes’ten olumlu haber geldi. Portekiz kulübünün, Beşiktaş’tan gelen son teklifi kabul ettiği ve transfer için satışa onay verdiği iddia edildi. Portekiz basınından Record’da yer alan habere göre; geçtiğimiz sezon Ankaragücü’nde forma giyen Tyler Boyd için Beşiktaş’ın teklifi kabul edildi. Sözleşmesinin bitimine 1 yıl kaldığı için Guimaraes’in oyuncunun satışından para kazanmayı hedeflediği ve yapılan son teklifi kabul ettiği belirtildi.

SAĞ-SOL VE FORVETTE

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Ankaragücü’nün, Vitoria Guimaraes takımından kiraladığı Tyler Boyd 24 yaşında ve kanat-forvet mevkisinde forma giyiyor. Tyler Boyd geçtiğimiz sezon Süper Lig’de forma giydiği 14 maçta 6 gol atarken, 4 asist yaptı. Alınan bilgilere göre Beşiktaş’ın ödeyeceği bonservis bedeli 1.5 milyon euro... Boyd’un asıl mevkisi sol kanat. Ancak sağ tarafta ve forvet hattında da mücadele edebiliyor. Genç futbolcu bu yıl ilk defa ABD Milli Takımı’nın formasını giydi ve sergilediği performansıyla beğenildi

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