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Bournemouth ve Crystal Palace, Fernando Muslera için zemin yokluyor

Bournemouth ve Crystal Palace, Fernando Muslera için zemin yokluyor

2011’den beri Galatasaray’ın kalesini koruyan Fernando Muslera’ya İngiltere Premier Lig ekiplerinden Bournemouth ve Crystal Palace talip oldu.

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TM Dijital Haber Merkezi

Bu sezon geçmiş yıllara göre performans olarak biraz düşüş yaşasa da Süper Lig’in son haftalarına gelindikçe Fatih Terim’in en fazla güvendiği oyuncuların başında gelen Muslera için iki İngiliz ekibi girişimde bulundu.

BOURNEMOUTH VE C.PALACE MUSLERA'YI YOKLADI

Galatasaray’dan yıllık 4 milyon Euro civarında bir para alan ve sezon sonunda durumu masaya yatırılacak olan Muslera için Bournemouth ve C.Palace’ın zemin yokladığı öğrenilirken, sarı kırmızılı kulübün Süper Lig’in bitmesine 5 hafta kala şimdilik görüşmeleri kapattığı belirtildi. Stoke City forması giyen tecrübeli kaleci Butland’la da ilgilenen iki kulübün ‘30 milyon Euro isteriz’ yanıtını alır almaz Muslera’ya yöneldiği bildirilirken, Galatasaray’ın talep edeceği bonservis miktarı Ada ekipleri tarafından merakla bekleniyor.

8 yıldır Galatasaray’ın kalesini koruyan Fernando Muslera bu sezon 39 maçta forma giydi. Daha önce Lazio’da oynayan Urugaylı eldiven 95 kez milli takım forması terletti.

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