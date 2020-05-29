Boston Maratonu iptal edildi

Süper Lig şifresiz yayınlanacak mı? Gümüşdağ'dan açıklama

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Süper Lig'in 12 Haziran'da başlayacak olmasını TRT Spor'a değerlendirdi. SüperLig'in kalan haftalarda şifresi yayınlanma iddialarıyla ilgili açıklamalarda da bulunan Gümüşdağ, Bundesliga'da bir maçı televizyondan 30 milyon kişi izleyebiliyor, o yüzden yayıncı kuruluş için enteresan bir gelişme olabilir. Bu şekilde bir yerlerde artı çıkarmalıyız" sözlerini kullandı.